Что такое кредит от МВФ и для чего он нужен Беларуси: рассуждают финансисты и экономисты

Важные переговоры ведет Беларусь с Международным валютным фондом, о новой кредитной программе идет речь. Три миллиарда долларов под выгодный процент, но МВФ выставляет жесткие требования. Впрочем, как обычно. Однако же для того и разговаривают, чтобы найти компромисс. О кредитах по порядку – наш корреспондент Илона Волынец.

Идея создания Международного валютного фонда возникла на конференции ООН в 1944 году. Страны-участницы решили создать общую кубышку, из которой любой может взять взаймы, чтобы избежать серьезного кризиса.

МВФ уже 70 лет, и представлены в ней почти 190 стран, то есть практически все государства планеты. В том числе и наша страна. Шесть лет назад Беларусь получила кредит в размере 3,5 миллиардов долларов. Заем смягчил последствия кризиса: удалось сохранить низкий уровень безработицы, поддержать стабильность на валютном рынке. Этот долг страна выплатила, причем в срок.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Мы всегда все свои кредиты выплачивали в срок и обслуживали их своевременно. Наши партнеры знают об этом, и если бы мы вели себя каким-то другим образом, то они, наверное, даже не захотели бы в этом плане с нами иметь дел.

И вот новая возможность получить выгодный кредит от МВФ. Три миллиарда долларов на 10 лет предположительно под 2,3%. Условия привлекательные. Более дешевый кредит сегодня не предлагает ни один кредитор.

Деньги МВФ – это, по сути, некий резерв для всей платежной системы страны. Представьте: вам дали кредитную карту, на ней есть определенна сумма. Но тратить ее, скажем, на питание, развлечения, отдых нельзя. Это ваша заначка на «черный день» и воспользоваться ей можно только в крайнем случае. Ведь за кредит нужно платить.

Так и в масштабах государства. МВФ не дает деньги на текущие госнужды, скажем, на выплату зарплаты.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Они не будут потрачены. Сейчас у МВФ есть четкий критерий, что это должно остаться в золотовалютных резервах, в Нацбанке.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Кредиты МВФ выдаются именно для поддержания финансовой стабильности, чтобы страна могла рассчитаться по долгам, могла удержать курс.

Но кредиты МВФ сопровождает жесткими условиями, которые не всегда согласуются со спецификой развития стран.

Александр Синкевич, политолог:

Все страны Восточной Европы давно уже выполнили рекомендации шоковой терапии, либерализации, приватизации, которые рекомендованы МВФ и другими международными институтами, а у нас все это время строилась модель более социально-ориентированного государства. И применение в лоб данных рекомендаций может повлечь социальные потрясения.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Мы можем столкнуться с социальными шоками. По снижению реальных доходов населения, доходов бюджетных организаций, может быть повышение коммунальных услуг, транспортных услуг.

О жестких условиях выдачи кредита, которые не согласуются с внутренней политикой Беларуси, на этой неделе говорил Президент Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакого повышения зарплаты, немедленное повышение тарифов и прочего. Коммунисты бы сказали: на удушение народа. Знаю, что в правительстве у некоторых людей бытует мнение, что обязательно – реформа, реформа, реформа. Я уже тысячу раз говорил: все реформы мы провели. Мы совершенствуем то, что сегодня у нас есть. Если вы хотите в период кризиса все сломать – этого не будет.

Переговоры с Международным валютным фондом продолжатся. На неделе в Вашингтоне новую кредитную программу с представителями фонда обсуждала белорусская делегация.

Руководство МВФ «отметило прогресс в реализации Нацбанком и правительством мер экономической политики».

Накануне Президент жестко напутствовал переговорщиков, и, вероятно, руководство МВФ прониклось твердостью позиции официального Минска.

Александр Лукашенко:

Я просто хочу вас предупредить, мужики. Те, кто ведет эти переговоры. Если вы хотите перечеркнуть все, что сделано народом и Президентом за 20 лет, этого не получится, этим не занимайтесь. Нищим белорусский народ мы делать не имеем права.

Кредит МВФ – не последний спасательный круг для Беларуси. Но при его наличии плыть в мировом финансовом океане будет куда спокойнее.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Мы достаточно успешно в этом году погашаем кредиты сами, и видно, что мы сумеем их погасить до конца года без денег МВФ. Ничто существенно не изменится, если мы сейчас не возьмем кредит. Но если они его нам дадут, то страна чувствовала бы себя более финансово стабильной.

Внешний долг Беларуси на душу населения – 3800 долларов. В мировом рейтинге по данному показателю мы смотримся очень неплохо. И даже в сравнении с самыми благополучными странами. К примеру, каждый швейцарец должен 200 тысяч, каждый англичанин – 150 тысяч, а каждый исландец и вовсе 320 тысяч долларов.

Опасность, выходит, таится совсем не в кредитах, а в неумении с ними обращаться. Беларусь, пусть и не без труда, но с долговыми обязательствами справляется. К примеру, на будущий год на погашение госдолга в бюджет заложен 1 миллиард долларов.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Первичным является то, как вы все-таки обслуживаете свои кредиты. Возьмите, к примеру, Японию. У нее очень высокий долг государственный, и он не намного ниже, чем у Испании. Другое дело, что Япония в силу развитости своей экономики, высокой конкурентоспособности не имеет проблем с тем, чтобы обслуживать взятые кредиты. В то время как у Испании какие-то проблемы.

Сегодня наши самые крупные кредиторы – Евразийский фонд стабилизации и развития, правительство и банки России, а также китайские банки. На российский кредит, к примеру, мы возводим АЭС, за счет китайского займа модернизируем ТЭЦ, строим дороги и новые предприятия.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Кредиты берут в основном для того, чтобы быть богаче. Как семья берет кредит, чтобы купить новый более совершенный автомобиль. Можно, что мы все продадим свои машины и погасим кредиты, у Беларуси будет 0 кредитной задолженности. Но лучше взять еще новый кредит и купить новую машину. В масштабах страны мы, понятно, не автомобили покупаем. Мы строим дороги, новые заводы либо модернизируем старые.

Существует, кстати, валовой планетарный долг, и должны мы вовсе не инопланетянам, а друг другу, одна страна – другой. Должны 70 триллионов. То есть на душу любого землянина приходится 10 тысяч долларов.

Герой сатирического романа Франсуа Рабле Панург 500 лет тому назад рассуждал так: «Долг – есть способ поддержания круговорота жизни. До тех пор, пока вы кому-то должны, кредитор заинтересован в том, чтобы вы были здоровы, богаты и счастливы». Пожалуй, за 500 лет мало что изменилось. Долги связывают человечество воедино и движут механизмы планетарной экономики.