Александр Пенигин продолжит возглавлять Белорусскую федерацию фристайла еще 4 года. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции. Кандидатуру Александра Сергеевича поддержали 63 делегата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Пенигин возглавил федерацию в 2017 году и за 8 лет его работы наши спортсмены достигли высоких результатов на международной арене. Несмотря на то, что пока представители спортивной акробатики не допущены к международным стартам, Беларусь все еще является лидером по количеству высших олимпийских наград. Председатель федерации подвел итоги за прошедший период и обозначил главные векторы в развитии белорусского фристайла на следующее четырехлетие.

Александр Пенигин, председатель Белорусской федерации фристайла:

Схема работы федерации в соответствии с годовым планом примерно одинаковая. Основной акцент на повышение какой-то способности спортсменов, результаты на Олимпийских играх, также ближайший спортивный резерв, сборная команда, квалификация тренерско-преподавательского состава, система отбора, развитие центров фристайла в регионах.

Постоянно практически мониторим информацию Международной лыжной федерации (FIS). Нам все время обещают, но откладывают. Команда готовится к Олимпийским играм. В олимпийский сезон мы с себя задачи не снимали. Схема подготовки, как к предыдущим, так и к этим Играм, примерно одинаковая, но мы ожидаем допуск.

Сегодня фристайл преимущественно развивается в Минске, Витебске и Гомеле. В прошлом сезоне белорусы выступали на российских стартах, где с завидным постоянством занимали высокие позиции в разных видах программы.