Падение мировых цен на нефть: насколько это влияет на Беларусь и что ждать в ближайшем будущем

Новости Беларуси. Стремительное падение продолжают показывать цены на нефть. И несмотря на то, что сегодня стоимость барреля выросла на 1,5%, прогнозы для экономик стран, которые зависят от этого показателя, неблагоприятны.

Зима 2016 года запомнится историкам как медвежий разгул и буйство: речь о биржевых медведях, конечно, о тех, что играют на понижение. Сыплются бумажным конфетти курсы акций, рушатся стремительным домкратом нефтяные цены. Того и гляди, за ними последуют из окон небоскребов брокеры, трейдеры и прочие биржевые спекулянты. Как 80 лет тому назад, в ревущие 20-е, после начала Великой депрессии. Нефть подешевела до 30 долларов и останавливаться не намерена. Говорят, до 16 может упасть.

Спенсер Уэлч, директор «Ihs Global»:

Новости из Китая угнетающе влияют на спрос. В силу этого можно ждать долгого периода низких цен на нефть.

Уже 30 долларов не покрывают расходов на добычу-перевозку нефти для России, Штатов, Саудовской Аравии. Еще немного, и все крупные производители вынуждены будут торговать «черным золотом» себе в убыток.

Беларусь добывает нефти мало, в основном импортирует ее и перерабатывает, а на реэкспорте сырой зарабатывает сущие пустяки. Поэтому нам изменение нефтяных цен прямых бед и радостей не сулит. Бензин не будет дорожать, наверное. Возможно, будет польза экспорту белорусских товаров, если они станут дешевле за счет нефтяной составляющей себестоимости.

Александр Синкевич, экономист:

Падение цен на нефть напрямую на Беларусь не влияет, но оно очень болезненно бьет по нашему основному рынку – российскому. Потому что покупательная способность российского рубля падает, кроме того, кредиторская способность России падает. Россия как сама, так и в рамках Евразийского союза является основным кредитором нашей страны. Поэтому чем хуже у России, тем хуже у нас.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Можно отметить, что все-таки у нас еще бюджет формируется за счет вывозной таможенной пошлины, а эта пошлина тоже снижается, если цены на нефть падают.

Другая опасность – проблемы Китая, из-за которых нефть, собственно, и дешевеет. Эти проблемы обещают глобальной экономике рецессию. И тогда человек с деньгами станет вообще редкостью, за чужим долларом будут охотиться все продавцы.

Говорят, что нефтяные цены зависят от злой воли Штатов и Саудовской Аравии. Наверное, не без того, но главное в другом: кредитные деньги слишком дешевы. Они делают глобальную экономику кособокой. У ситуации есть два варианта развития: либо после паузы резкий взлет цены на нефть, либо ее падение и экономический паралич целых стран и континентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спенсер Уэлч, директор «Ihs Global»:

Есть все основания ожидать, что начнут консервироваться скважины, а нефтяники станут объявлять себя банкротами. Нефти просто физически станет меньше, ее будет остро не хватать.

В принципе, идеальный выход здесь – стране или странам хозяйственно замкнуться, отгородиться от глобальных ураганов, как это сделал Советский Союз в 30-е. Евразийский экономический союз очень может стать нам такой выгородкой и защитой, если, конечно, будет работать в полную силу.