Самые острые проблемы современной политики: Александр Лукашенко посетил Саммит ОИС

Новости Беларуси. Судя по результатам переговоров Президента Александра Лукашенко с лидерами мусульманских стран на 13-м Саммите Организации исламского сотрудничества, перед Беларусью открывается широкое окно возможностей. Прежде всего, в кооперации с государствами Востока. Эта часть экономики сегодня растет вдвое быстрее мировой. А что это такое? «Халяльная экономика». В ней есть запрет на ссудный банковский процент, на спекуляции, на криминальные деньги. Акцент делается на инвестировании. Другими словами в концепции мусульманского мира — деньги пахнут. И важно, чтобы они были чистыми.

Конечно, доступ к этим деньгам имеют далеко не все. Однако кто мешает сотрудничать, с теми, кто постоянно пользуется «халяльным» финансам? Быстрее всего они проникают в Европу. В Великобритании даже в обычных банках есть специальные исламские окошки. Курс на свое участие в халяльном секторе берут сейчас Япония и Корея. Причина роста исламской экономики простая — увеличение рождаемости в мусульманских странах. К 30 году население исламских стран превысит 2 млрд человек.

На неделе белорусско-турецкая семья Алтунташ из Минска жила событиями в Стамбуле. Там – Саммит Организации исламского сотрудничества. А буквально на берегах Босфора - встреча Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В каком направлении Беларуси и Турции плыть дальше президенты обсуждали на одной из крупнейших яхт. Она в свое время принадлежала Ататюрку – основателю Турецкой Республики. Поэтому на этот борт приглашают только тех, кому действительно доверяют.

У президентов давняя дружба. Впервые они встречались в 2010 году. Тогда Эрдоган ещё премьер-министром был. Те договорённости скрепили экономики и семьи.

После встречи на высшем уровне Мурат приехал в Минск. Здесь у него появился бизнес, а затем и семья.

Мурат Алтунташ:

Я приехал в Беларусь осенью 2011 года. Мы познакомились с Анной и уже 4,5 года вместе.

Лукашенко и Эрдоган обсудили многие вопросы, а акценты поставили на экономике. Встреча завершилась ближе к полуночи. Договорённости под лунным светом с ясными перспективами: увеличить совместный товарооборот и инвестиции в белорусскую экономику, развивать туристическое сотрудничество.

Президенты договорились встретиться в Минске и создать межправительственную белорусско-турецкую комиссию. Её заседание намечено на май. Всё получится уверены в верхах и в межнациональной семье Алтунташ.

Мурат Алтунташ:

Сначала люди узнают друг друга, потом у них появляется свой язык – язык взаимоотношений и дружбы.

Анна Алтунташ:

У нас – у Беларуси и Турции – очень много общего, так и у нас с Муратом много общих вещей.

Анне и Мурату не мешают разность языков, религий и культур. Ещё больше супружескую пару сплотила дочурка. С мировым именем - Мира.

Именно ради мира политики исламского мира и собрались в Стамбуле. Турция сама страдает от терактов. На Ближнем Востоке военные конфликты, религиозное противостояние и новое великое переселение. Остро стоит проблема беженцев. Мусульманские страны собирают плоды, посеянные арабской весной. Теперь на полях саммита хотят отделить зёрна справедливости и мира от плевел хаоса и конфронтации. Поэтому на заседание элитарного клуба лидеров исламских стран пригласили Александра Лукашенко – опытного политика и миротворца.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Если они приглашают, значит, они заинтересованы в том, чтобы иметь Беларусь в качестве друга и партнера. И это однозначно звучало из уст тех руководителей государств, с которыми встречался наш Президент.

Когда говорят об умении уладить военные конфликты. Когда говорят о смелых политиках, открыто выступающих против однополярного мира и крушения традиционных ценностей. Когда говорят об умении стирать острые углы религиозного противостояния, вспоминают официальный Минск. Теперь голос Беларуси звучит и на 13-ом Саммите Организации исламского сотрудничества. Здесь главы государств обсуждают самые острые проблемы современной политики, поэтому разговор начистоту и без телекамер. Предложения официального Минска взвешенные и рациональные.

«В наших с вами силах сделать так, чтобы в XXI веке условные религиозные границы, охватывающие огромные территории и затрагивающие миллионы человеческих судеб, были границами дружбы, а не противостояния. Думаю, все согласятся со мной, что сегодня возможностей для взаимовыгодного сотрудничества гораздо больше, чем реальных или надуманных противоречий», – отмечает Александр Лукашенко.

Среди королей, шейхов и глав государств исламского мира – европейский президент не чужой. Нет общих границ, зато общие взгляды: на традиционные ценности и политическое мироустройство. Есть у Беларуси то, чего не хватает другим странам. Веротерпимости и толерантности к разным культурам. Поэтому под крыльями Синеокой вьют свои гнёзда люди с разных уголков мира. Мурату Алтунташу белорусские традиции изучать было не сложно. В них, как Стамбул в Босфоре, отражаются турецкие обычаи.

Мурат Алтунташ:

У нас много сходства: и в Турции, и в Беларуси молодые люди уважают старших, а дети не забывают родителей. Люди часто ходят в гости.

Наша страна единственная в Европы – в Движении неприсоединения. Минск для Востока открыл себя ещё в прошлом веке. А теперь и мусульманские государства Дальней дуги открывают свои объятия для сотрудничества традиционно христианской Беларуси.

Это выше дипломатических канонов. На такое близкое расстояние эмиры Востока президентов Старой Европы к себе не подпускают. Если христианство и ислам стволы одного дерева авраамических религий, то экономики Беларуси и стран ОИС взаимодополняют друг друга. Аравийский полуостров богат углеводородами, Беларусь сильна перерабатывающей промышленностью. Странам Востока, что стремятся к индустриальному развитию, Беларусь может предложить технологии, а богатейшим арабским государствам – проекты для инвестиций.

Александр Синкевич, политилог:

Это отличные рынки сбыта для нашей продукции, которая является конкурентоспособной по цене и качеству. Есть много компаний и лиц, которые готовы вкладываться. Беларусь является перспективной площадкой для этого.

Беларусь готовится стать наблюдателем в ОИС. По численности эту внешполитическую площадку превосходит только ООН, а по значимости влияния на мусульманский мир - равных нет. К тому же здесь Александр Лукашенко встречает давних партнёров по самым близким интеграционным образованиям - Казахстан и Россию. Несмотря на конфликт, Кремль прислал в Стамбул своего представителя. На арабском Востоке Беларусь ценят за независимую и неизменную позицию. Надо вместе двигаться по одному пути ради общего блага.

Александр Лукашенко подчеркнул:

«Мы должны наполнить реальным содержанием отношения не только по направлению Запад-Восток, но и Север-Юг, избегая при этом какого-либо противопоставления и уж тем более конфронтации между ними. Именно с таких позиций мы в свое время выдвинули концепцию интеграции интеграций, которая полностью отвечает таким подходам и базируется на принципах сближения и единения».

Этот саммит не рядовой, а исторический. Здесь лидеры почти 60 стран с населением больше миллиарда. Это целый континент да еще с островами - цепко подметили белорусские аналитики от журналистики. Масштабность международного форума подчеркивает количество аккредитованных СМИ – всего 700. Дотошные репортёры подсчитали, что среди 33 глав государств Александр Лукашенко на переговорах и в кулуарах сделал десятки рукопожатий.

Официальный Минска всегда был верен своим договоренностям, а мусульманские лидеры людей слова уважают. Поэтому охотно и уверено протягивают руку дружбы для Президента Беларуси. Катар готов стать стратегическим партнёром Беларуси. В Индонезии могут появиться сборные цеха белорусской продукции. Ливия и Афганистан нуждается в белорусских строителях и грузовиках. А сотрудничество с Пакистаном за последний год развивается со скоростью стремительных арабских скакунов.

Только с конвейера этого молочного завода в 2015 в Исламабад экспортирована продукция на 700 миллионов долларов, в этом году продажи, хотят увеличить на треть. Халяльную продукцию выпускают пять белорусских предприятий.

Илья Корогодов, начальник отдела ВЭД молочного завода:

Основной рынок – страны СНГ, в основном Россия. В настоящее время сертификация «Халяль» позволяет нам выйти на рынок Пакистана. Наиболее востребованным, с нашей точки зрения, рынком нашей продукции может являться Индонезия – крупнейшая мусульманская страна, насчитывающая более 230 миллионов жителей.

Теплые отношение восточных коллег лично к Александру Лукашенко повышают градус сотрудничества отношений между государствами и регионами. В страну идут капиталы и инвесторы. Мурат Алтунташ объясняет международный интерес к Беларуси.

Мурат Алтунташ:

Беларусь – это географический центр и ворота Европы. Само государство поощряет инвесторов да и бизнес у вас вести легко, ведь к иностранцам относятся, как к своим.

После встречи в верхах диверсифицируются рынки сбыта и внешнеполитического курса. Важная деталь – на саммите флаги Беларуси и России, как и страны, были вместе. А после двухдневной поездки в Стамбул на следующее утро в Минске президент принимает делегацию из Ивановской области России. На этой встрече Александр Лукашенко и подводит экономическое коммюнике политического турне в Турцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудно где-то, нежели как не на конференции, встретиться с пятью, шестью десятками руководителей и оговорить «дорожные карты» хотя бы на перспективу. Для того чтобы пережить эти времена, конечно, нам надо искать всякие точки соприкосновения для того, чтобы, прежде всего, осуществить экспорт продукции.

После Саммита ОИС у Минска ещё более весомый имидж импортера миролюбивых идей и качественной продукции. Сейчас в Стамбуле задумываются над строительством третьего путепровода из Азии в Европу. Беларусь такой мост уже выстроила, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.