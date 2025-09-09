Займы под залог жилья в ближайшее время запретят в Беларуси

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Головченко обратил внимание на долговую нагрузку крупных предприятий.
В правительстве обещают комплексно подойти к решению проблемы. Александр Турчин уверяет, в этот раз уж точно все учтут. И не придется снова и снова к вопросу возвращаться. На повестку премьер-министр вынес такой нюанс.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Можно по-доброму позавидовать численности Национального банка. Конечно, у меня тоже разные цифры есть, но по сравнению с аппаратом правительства это в три даже больше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты хочешь из банка людей в правительство перевести?
Александр Турчин:
Ну, это, конечно, был бы идеальный вариант, но, наверное, это навряд ли возможно. Можно опираться на экспертное сообщество Национального банка в выработке тех или иных решений правительства.
Без малого 3,5 часа дискутировали о проблемах, которые сегодня есть в системе. Так, например, глава государства напомнил о недопустимости навязывания побочных услуг и излишней переборчивости.
Александр Лукашенко:
Я слышу жалобы в адрес банков от обычных людей. То старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги. Давайте договоримся. Подробности.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Значит, по всякого рода финансовым консультантам, кредитным брокерам и так далее. С февраля 2025 года такая деятельность, как того и требовал Президент, признана незаконной и запрещена. Это в соответствии с новой редакцией Гражданского кодекса.
Поэтому контролирующие органы обязаны привлекать к административной ответственности лиц, занимающихся такой деятельностью и выявляемых при проверках. Займы под залог жилья – такая болезненная тема, когда граждане попадали в ловушку недобросовестных лиц и фактически оказывались на улице.
Проект закона о запрете таких займов уже принят в первом чтении Палатой представителей. Буквально на следующей неделе запланировано второе чтение. И законодательно будет закрыта такая возможность, хотя и сейчас уже активно ведется работа с этим явлением.
Лукашенко: экономика и банковский сектор Беларуси пережили беспрецедентные вызовы.