Займы под залог жилья в ближайшее время запретят в Беларуси

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Головченко обратил внимание на долговую нагрузку крупных предприятий. В правительстве обещают комплексно подойти к решению проблемы. Александр Турчин уверяет, в этот раз уж точно все учтут. И не придется снова и снова к вопросу возвращаться. На повестку премьер-министр вынес такой нюанс.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Можно по-доброму позавидовать численности Национального банка. Конечно, у меня тоже разные цифры есть, но по сравнению с аппаратом правительства это в три даже больше. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты хочешь из банка людей в правительство перевести? Александр Турчин:

Ну, это, конечно, был бы идеальный вариант, но, наверное, это навряд ли возможно. Можно опираться на экспертное сообщество Национального банка в выработке тех или иных решений правительства.