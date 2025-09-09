Головченко обратил внимание на долговую нагрузку крупных предприятий

Ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке страны не вызывает опасений. Это подчеркнул Александр Лукашенко на большом совещании с банковским сектором. Во Дворец Независимости пригласили команду Национального банка, а также других банков, которые работают на территории страны, финансовых экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Нацбанка проблемы озвучил. Созвучны они и с задачами главы государства о финансовой поддержке банками экономики. Все сходятся в том, что деньги должны вкладывать в те проекты, которые окупятся. За 7 месяцев нынешнего года юрлица получили от банков 103 миллиарда рублей кредитных средств. Но все ли вернутся?
Головченко рассказал об атаке на банковскую систему Беларуси в 2020 году.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Я говорил, что 92 % предприятий имеют возможность привлекать кредиты. Но есть пул предприятий, которые имеют высокую долговую нагрузку. Это, как правило, крупные предприятия наши. Эта история достаточно давняя. Они давно попали в ситуацию. Где-то причина – это неэффективные инвестиционные проекты, которые были реализованы, или недостаточно эффективно, как в деревообработке.
И все эти долги сейчас лежат и на Минфине, и на банковской системе. Где-то другие были факторы. И мы, как вы говорите, в «ручном режиме», и правительство, и банки, решаем. Но происходит что? Периодически повторяются грабли. Выделяем или бюджетную поддержку, либо банки с дисконтом передают эту задолженность в агентство.
Все отчитались, деньги потратили, через год-два-три то же самое. Опять они приходят за кредитами и дальше этот маховик накручивается. Я с этим сталкивался и в правительстве, и сейчас. Вы говорили часто, что точка зрения может зависеть от точки сидения. Такая народная мудрость. Но здесь точка одинаковая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну да, ты уже не хочешь, чтобы Нацбанк был бухгалтерией в правительстве.
Роман Головченко:
Мы же не бухгалтерия. Мы финансовая служба. Поэтому я вижу фокус директоров, руководителей предприятий. Как нам выбить дешевые деньги из правительства, из банков и так далее. Я к чему-то говорю. Ситуация не упрощается, она не облегчается, особенно в условиях санкций. Поэтому нам надо с правительством в ближайшее время серьезно подумать и предложить какую-то системную схему финансового оздоровления наших проблемных предприятий.
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