В штатном режиме: как Мозырский НПЗ пережил нефтегазовый конфликт

Традиция нести олимпийский факел зародилась в Древней Греции и напоминала людям о том, как титан Прометей добыл огонь и подарил его людям. Огонь белорусского факела – от Газпрома. Газпром – не Прометей, «огонь» не дарит, а продает. Недешево! По этому поводу спор возник между странами. К 20 октября российское правительство полагало выкачать из Беларуси деньги за голубое топливо, за газ, а в ответ закачать в трубу черное золото в объемах необходимых нефтеперерабатывающим заводам.

От сокращения поставок из России белорусская «нефтянка» оказалась незагруженной (это можно назвать рычагом давления на Минск, а можно и не считать таковым, допустив, что насосы-качалки просто устали…) В любом случае предприятия (НПЗ) не сдулись… В этом могла убедиться наш корреспондент Илона Волынец.

Город в городе – так выглядит нефтегигант. Только вместо домов –бесконечная вереница труб. Мозырский НПЗ в среднем перерабатывает 12 миллионов тонн нефти в год. Производят здесь высокооктановые бензины, дизельное топливо. С июля нефтяные потоки несколько обмелели. Поставки черного золота из России сократились сразу на треть.

Сергей Крот, и.о. генерального директора ОАО «Мозырский НПЗ»:

Сокращение объемов сырья негативно сказалось, есть снижение эффективности работы. У нас была остановлена установка по первичной переработке с учетом сокращения объемов сырья.

Нефтегазовые разногласия возникли в начале года. Камень преткновения – цена на газ. В итоге спор привел к снижению поставок нефти. Коллапса на НПЗ не произошло, предприятия работают с меньшей эффективностью, но в штатном режиме.

Сергей Крот:

Как работали, так и работаем. Нагрузка меньше не стала. Есть возможность проведения технологических обследований оборудования, ремонтов. Они выполняются. Весь персонал занят на всех объектах.

Быть на плаву, даже когда мировой нефтяной рынок штормит, позволяет модернизация. За последние полгода на Мозырском НПЗ завершили строительство трех производств.

Евгений Григорович, заместитель главного технолога ОАО «Мозырский НПЗ»:

Данный комплекс, эксплуатация данных установок позволит Мозырскому НПЗ, во-первых, увеличить выпуск товарных автобензинов европейского класса, а также заместить продукцию собственной выработкой, так как завод до этого времени закупал эфир за рубежом.

А вот и самый масштабный проект в истории завода. Эти реакторы изготовили в Японии, в Мозырь они плыли через Атлантический и Тихий океаны, а затем – по Черному морю. После строительства этой установки глубина переработки нефти составит почти 90%. Весь процесс будет практически безотходным.

Вадим Данилевич, директор дирекции по реконструкции и развитию ОАО «Мозырский НПЗ»:

В мире на данный момент построено и эксплуатируется 8 подобных технологических объектов. Данная установка после реализации позволит увеличить прибыль предприятия.

Ежегодно для загрузки двух своих НПЗ Беларусь закупает 22-23 миллиона тонн. Все углеводородное сырье российское. Иной источник поставок Беларусь уже искала, к примеру, в 2010 году во время нефтяных споров с Россией. Были проекты с Венесуэлой, Азербайджаном.

Александр Синкевич, политолог:

Беларусь может уменьшить зависимость от одного поставщика энергии. Речь идет о том, чтобы 15-20% в энергетическом балансе поставлялось из различных источников. Ближневосточные поставщики, Иран, латиноамериканские также имеют право на существование. Эти поставки нужно время от времени оживлять.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Да, сейчас с Ирана сняли санкции. И он пытается вернуть те рынки, которые были потеряны за годы их введения, когда он на рынке отсутствовал. Для того, чтобы возвращать рынки, безусловно, он предлагает скидки.

Одно из крупнейших нефтяных месторождений в России находится в Татарстане. Поступает углеводородное сырье и на наши нефтеперерабатывающие заводы. Глава Республики Татарстан на этой неделе встретился с Президентом Беларуси. И нефтяная сфера стала одной из ключевых тем разговора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы хотели бы, чтобы наша компания нашла у вас объемы работ. Поверьте, это будет значительно дешевле любых компаний. Я думаю, что, учитывая наши добрейшие отношения, вы найдете выгодный кусок работы для этой компании.

Беларусь и Россию связывает нефтяная магистраль «Дружба».

Илона Волынец, корреспондент:

Пролегает нефтепровод под землей. И это одно из немногих мест, где можно увидеть его на поверхности. Это и есть труба, по которой течет черное золото. Здесь оно проходит систему учета и качества, а дальше поступает в огромные резервуары. Их общий объем составляет порядка 120 тысяч тонн.

Когда именно в эти трубы вернутся полноводные нефтяные реки – решат очередные переговоры. А вообще нефтегазовый компромисс стороны ищут, пожалуй, столько же, сколько существует Союзное государство. И каждый раз союзники находили выход. И повидавший за 35 лет всякое олимпийский мишка на одной из башен Мозырского НПЗ глядит на мир вполне оптимистично: все будет хорошо, в том числе и с нефтью для Беларуси.