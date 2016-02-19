23 года дипотношений: об основах и перспективах сотрудничества Беларуси и Азербайджана

Новости Беларуси. В этом году Беларусь и Азербайджан отмечают 23-летие установления дипотношений. За это время они вышли на стратегический уровень партнерства. Появилось множество совместных проектов в самых разных областях. В Азербайджане собираются коммунальная и сельхозтехника белорусских марок, оптические приборы, лифты, светильники. Но лидер производственной кооперации двух стран - «Гянджинский автомобильный завод», ставший одним из флагманов азербайджанского машиностроения. За 9 лет здесь собрано более 6,5 тысяч тракторов «Беларус» и свыше трех тысяч грузовиков и прицепов МАЗ.

Михаил Вардугин, и.о. заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе в странах СНГ, Украине и Грузии ОАО «МТЗ»:

ОАО «МТЗ» работает на рынке Азербайджанской Республики через Гянджинский автомобильный завод. В прошлом году мы поставили на рынок Азербайджанской Республики около 900 единиц тракторокомплектов мощностью от 80 до 120 лошадиных сил. В этом году планируется поставить более 900 единиц на сумму 17,2 млн.долларов. В феврале 2015 года подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с данным предприятием, которое предусматривает выход на поставку более 2 тысяч тракторокомплектов к 2020 году.

Непростой 2015 год был достаточно насыщенным для белорусско-азербайджанского сотрудничества. Между странами состоялись взаимные визиты высоко уровня, в рамках которых подписан ряд документов. Можно сказать, намечены горизонты дальнейшего сотрудничества. Исходя из предыдущей опыта, взаимный договоренности президентов всегда давали импульс для развития товарооборота.

Александр Синкевич, политический аналитик:

А сейчас очень интересные проекты в области транспортного машиностроения. Скажем, швейцарские электрички, которые собираются в Фаниполе, уже собираются, поставляются на Азербайджанские железные дороги. В нынешний период низких цен на нефть это является толчком начала сотрудничества на новом технологическом уровне. Потому что Азербайджан понимает, что нужно переходить на новые технологии. И Беларусь заинтересована и в расширении рынков сбыта, и в сотрудничестве по новым темам.

В 2016-м в Баку пройдет заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии. В повестку для переговоров включены вопросы по основным крупным проектам между двумя странами.

Сегодня в Азербайджане действуют три предприятия с белорусским капиталом, а на рынке представлена продукция 40 отечественных производителей. В Беларуси работают 18 компаний с азербайджанским капиталом и около 30 совместных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.