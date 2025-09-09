25 тысяч участников! Рассказываем, каким был X Минский полумарафон

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

7 сентября центр Минска на несколько часов стал самой большой спортивной ареной в стране. Наш город принял X юбилейный полумарафон. На старт вышли 25 тысяч человек. Цифра символичная: 2025 год – 25 тысяч участников.

Виктория Минчукова, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью – пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы очень рады, что в 2025 году регистрация завершилась досрочно. Здесь задействованы огромные силы со стороны Белорусской федерации легкой атлетики, наших соорганизаторов – это Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет. Очень хотелось бы, конечно, чтобы участники оценили все эти труды и получили максимальное удовольствие каждый на своей дистанции.

Организаторы делают акцент на доступность – дистанции на 5 километров, 10 километров, эстафеты и даже семейные забеги для детей с родителями.

Виктория Минчукова:

Впервые в 2025 году введена дистанция 3 километра для школьников, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Мы даем возможность этим категориям лиц бежать бесплатно. Плюс это символическая дистанция как знакомство с бегом. Конечно, у нас традиционно проводится семейный забег. Тоже бесплатная, и всегда очень много эмоций от деток.