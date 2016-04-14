Александр Лукашенко в Стамбуле провёл 5 встреч с лидерами стран Азии и Ближнего Востока 14 апреля

Новости Беларуси. Сегодня, 14 апреля, на полях саммита в Стамбуле Александр Лукашенко провел серию встреч с мировыми лидерами. Подробности насыщенного дня переговоров в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси саммит авторитетной и крупнейшей в мусульманском мире Организации Исламского сотрудничества начался со встречи с хозяевами форума. Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на загруженность и усталость, с давним другом Александром Лукашенко общается ближе к полуночи. Президенты знакомы ещё с 2010 года. Это видно и по рукопожатию. И по организации переговоров.

На Востоке каждая деталь имеет смысл. Белорусскую делегацию принимают за столом с белоснежной скатертью. Мол, чистоту отношений Турция готова сохранять с Беларусью и дальше. Президенты обсуждают многие вопросы сотрудничества, но акценты ставят на укрепление экономических и торговых связей, развитие туризма. Блистательная Порта готова увеличить объём инвестиций в экономику проверенного европейского партнёра.

Посыл Эрдогана уже утром обсуждают в Минске. Как реализовать договоренности между президентами решат в мае на заседании Межправительственной белорусско-турецкой комиссии.

Оркун Эрсой, советник посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь:

По статистике 2015-го года товарооборот между Турцией и Беларусью составил около 400-т миллионов долларов. Турецкие инвестиции в экономику Беларуси на сегодняшний день превышают 1 миллиард долларов. И главным образом они сфокусированы на таких сферах, как услуги, оптовая и розничная торговля, строительно-монтажные работы.

Чтобы стать ближе, Беларусь и Турция готовы увеличить количество авиарейсов. Президент Эрдоган собирается посетить Минск. А вчера главу Беларуси аэропорт Ататюрка встречал ярким солнцем и теплым приёмом.

А сегодня у белорусского лидера горячая повестка дня. Двусторонние встречи и налаживание новых контактов. Для диверсификации экспорта Александр Лукашенко на площадке саммита Организации Исламского сотрудничества налаживает экономические мосты с новыми странами и регионами.

Владислав Фрольцов, политолог:

Это может быть расширение достаточно перспективных и интересных для Республики Беларусь возможностей по поиску новых рынков сбыта для белорусских товаров и услуг. Сегодня, как неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь, эта задача является приоритетной для предприятий разной формы собственности, для разных секторов.

Организация Исламского сотрудничества объединяет около шестидесяти стран с населением, по разным оценкам, от одного до полутора миллиардов человек. Христианская Беларусь в исламском клубе не случайная гостья. У нашей страны и ОИС совпадают политические взгляды на многополярное мироустройство, отношение к традиционным ценностям. А в самом регионе Александра Лукашенко знают как политика-миротворца.

Его опыт и имидж полезны для этой встречи. На полях 13-го саммита хотят посеять зёрна единства и солидарности для того, чтобы на просторах от Закавказья до Северной Африки расцвели мир и справедливость.

Александр Синкевич, политолог:

Народы устали. Люди устали. Нужно находить какие-то выходы из решений. И то, что минский процесс до сих пор звучит в позитивном ключе и обеспечивает относительно стабильную и мирную ситуацию на востоке Украины, этот опыт может быть распространен и имплементирован в других регионах, в том числе и в Исламском мире.

Несмотря на ключевое слово Организация Исламского сотрудничества, на этой площадке в качестве наблюдателей собираются различные международные структуры и страны европейского вектора.

На заседании присутствует Россия. Кремль представляет посол по особым поручениям Константин Шувалов. Кстати, турецкая сторона флаги Беларуси и Российской Федерации дипломатично расположила рядом. В составе Организации Исламского сотрудничества несколько стран СНГ. Площадка ОИС сближает коллег и давних партнёров по ОДКБ и ЕАЭС.

Ещё перед совместным фотографированием Александр Лукашенко общается с Нурсултаном Назарбаевым в кулуарах. Затем разговор продолжается на двусторонней встрече.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже с вами длительные провели переговоры, до этого пообсуждали проблемы и международные, и местные. И договорились и о вашем визите в Беларусь, и о моем приезде – еще раньше я буду в Астане, в конце мая месяца. Поэтому у нас действительно будет возможность серьезно проанализировать даже те проблемы, которые появляются в связи с мировым кризисом, экономическим, да и с неурядицами, связанными с нами самими и с нашим главным партнером экономическим – с Российской Федерацией.

В Стамбуле президенты договариваются о взаимных визитах в Минск и Астану и укреплении экономических связей. Позитивные перспективы возникают и в связи с развитием логистического коридора из Поднебесной в Европу.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Мы братские страны, на самом деле у нас общие цели, общие устремления, задачи общие, у нас и союзники общие. В Китайскую Народную Республику через Казахстан открывается хорошая дорога для Беларуси.

На саммите флаги 56 государств, 33 страны представлены на самом высоком уровне. В среде королей и президентов мусульманского мира специально приглашённому гостю Александру Лукашенко оказывают знаки особого уважения. Нечасто мужчины Востока, тем более эмиры и шейхи так радушно приветствуют европейских лидеров.

На двусторонней встрече эмир Государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани предлагает Александру Лукашенко дальше развивать и укреплять экономические связи. В богатейшем государстве Аравийского полуострова Минск считают долгосрочным партнёром, а связи с Беларусью – стратегическими.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы всегда действуем и поступаем, исходя из наших национальных интересов. Президентом четко поставлена задача диверсификации нашей внешнеэкономической, внешнеполитической деятельности, реализация на деле многовекторности. В Беларуси хотят видеть надежного друга и партнера, с которым хотелось бы развивать и политические, и гуманитарные, и торгово-экономические отношения. И, кстати, отношения в сфере безопасности. И мы действительно сотрудничаем по ряду этих направлений с подавляющим большинством государств мусульманского мира.

Еще более конкретными договорённостями заканчивается встреча Александра Лукашенко с вице-президентом Индонезии. Совместный товарооборот может достигнуть одного миллиарда долларов. В Индонезии могут появиться белорусские предприятия, а для более тесных связей в Минске открыть посольство этой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодарю Вас, господин вице-президент. Три года тому назад мне удалось посетить с государственным визитом вашу прекрасную страну. Тогда мы достигли договоренностей – их было немало – о развитии наших отношений. Я очень рад, что могу сегодня констатировать факт движения в этом направлении.

Среди стран Арабской дуги в прошлом году у Беларуси прорывные отношения с Пакистаном. Налажено стратегическое партнёрство, которое войдёт в историю. Александр Лукашенко отметил оперативность пакистанской стороны в организации межгосударственных визитов на самом высоком уровне. Динамику в развитие отношений подчеркнул и пакистанский лидер.

С мирным предложением Александр Лукашенко обращается и к премьер-министру Афганистана. Беларусь готова помогать мирному обустройству мусульманских стран.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Миролюбивая внешняя политика Республики Беларусь известна во всем мире. Мы гордимся тем, что никогда не начинали войн и предпочитаем иметь конструктивные, прагматичные отношения со всеми странами мира.

Александра Лукашенко в арабском мире знают как стабильного и проверенного партнёра в экономике с чёткой позицией в международной политике.

Саммит завершился. Работа в восточном направлении продолжается.