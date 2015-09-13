Президент на месте будущего горно-обогатительного комплекса в Любани: Нагреть руки на госсобственности не получится

Новости Беларуси. Беларусь запускает масштабный проект. Горно-обогатительный комплекс возведут недалеко от Старобинского месторождения калийных солей. 11 сентября дан старт строительству предприятия, которое, как ожидается, еще больше укрепит позиции нашей страны на мировом калийном рынке. В минувшую пятницу президент заложил капсулу на месте будущего комбината и пообщался с местными жителями.

Это только капсула в основание будущего производства. Нежинский горно-обогатительный комбинат возведут на базе Старобинского месторождения калийных солей – крупнейшего в Европе. Здесь скрыта соль земли.

Новый комплекс станет одним из трех крупных проектов в калийной сфере. Кроме модернизации собственных рудников «Беларуськалий» взялся за освоение Петриковского месторождения. Так что скоро и Петриков, и Любань смогут поспорить с Солигорском за звание калийной столицы. Еще лет пять – и по таким горным пейзажем и не сразу поймешь, о каком городе Беларуси идет речь. Стартовало строительство комплекса в торжественной обстановке.

Этот проект в Беларуси осуществляет «Славкалий» – «дочка» компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров ИООО «Славкалий»:

Один раз он мне говорит, я так удивился: «Ты знаешь, Миша, я тебя прошу. Мне ничего лично не надо, ничего. Я тебя никогда ничего не просил. Сделай для Беларуси. Увидишь кирпич где-нибудь валяется, возьми его и принеси в Беларусь. Вот что мне от тебя надо. Больше ничего». Я был потрясен.

Вложат в новый комбинат более полутора миллиардов долларов. Как известно, строительство будет идти с привлечением китайских кредитов. При этом партнеры из Поднебесной гарантируют сбыт продукции комбината

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров ИООО «Славкалий»:

Я рассчитываю, что через пять лет мы начнем. Это будет как раз точка роста, которая позволит нам этот проект окупить быстрее. Но мы его считали по сегодняшним ценам. По сегодняшним ценам он окупится где-то к 2030 году. За это время мы получим назад все инвестиции и заплатим в бюджет Беларуси 8 млрд долларов.

Сегодня на удобрениях Беларусь зарабатывает около трех миллиардов долларов ежегодно. Запуск комбината в 2017 году позволит получить почти миллиард сверху.

Но президента радует, что новое производство «подстегнет» экономику района. Будет построена шахта, обогатительная фабрика, электростанция, реконструирован железнодорожный участок пути и пассажирской платформы, будет возведено жилье. Такой большой кусок для белорусских строителей. Плюс почти две тысячи рабочих мест.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я только что поручил председателю райисполкома и губернатору, чтобы они полностью пересмотрели генеральный план Любани. К концу строительства этого комплекс – а это где-то 4, максимум 5 лет – Любань должна быть не похожа на нынешнюю Любань. Этот город должен быть самым современным, самым красивым и функциональным.

Вы знаете, что мы непростые переживаем времена. Не катастрофические, если шевелиться будем, но непростые. И я вот часто (вы, наверное, наблюдаете за моими поездками, заявлениями), я говорю о том, что последний раз мы еще раз подтвердили с китайским руководством то, что нам будет выделено 3 млрд долларов льготных кредитов и 4 млрд – коммерческих кредитов. Кстати, этот комбинат будет строиться за счет китайских кредитов. До 2 млрд долларов. Это хорошее вложение. И эти 7 млрд в эти трудные времена надо осваивать, это же живые деньги. И их надо взять, задействовать строителей, других и в том числе за счет этого пройти эти кризисные годы.

Через четыре года здесь смогут добывать до двух миллионов тонн калия. А в перспективе это позволит нарастить ежегодное производство калийных удобрений в Беларуси до 14 миллионов тон.

Подсчитывая бонусы для страны, эксперты учитывают и проект, который осуществляются нашими специалистами за рубежом – в Туркменистане возводят под ключ Гарлыкский горно-обогатительный комбинат.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Введение в строй этих объектов позволит существенно увеличить долю белорусского трейдера. И, как следствие, его роль на мировом рынке калийных удобрений возрастет. Конечно, есть сопутствующие положительные плюсы. Это создание новых рабочих мест, как следствие, валютная выручка. Как следствие, более сильная стабильность белорусской валюты.

Сегодня Беларусь в числе крупнейших игроков на калийном поле. Там кроме нас еще Россия и Канада. Эта «тройка» и определяет две трети доли мирового рынка.

Ударило по производителям снижение цен на удобрения. До кризисного 2008 года цена тонны калия доходила до тысячи долларов. Пережив падение до 240 долларов, рынок постепенно восстанавливается. И сегодня за тонну калия дают больше 300.

Команда «БКК» сработала грамотно. В том числе и в ситуации с «Уралкалием». Кстати, российская компания уже обращалась к президенту с просьбой возобновить сотрудничество.

Александр Синкевич, экономист:

Мировой рынок калия в минувшие несколько лет пребывал не в самом лучшем состоянии. Его обвал был вызван скандальным происшествием, распадом картеля «Уралкалий» и «Беларуськалий» ввиду некорректных действий российской стороны. Но сейчас, за последние два года, ситуация стабилизировалась. Цены вернулись на приемлемый для нас уровень, обеспечивающий рентабельность, и объемы добычи в натуральном выражении и, что самое главное, в стоимостном существенно выросли. Поэтому можно сказать, что мировой калийный рынок выходит из комы и возвращается в нормальный режим, который позволит нам продавать по справедливой стоимости большие объемы.

Продажи удобрений, в том числе и Нежинского комбината, будут идти через белорусского калийного трейдера. Конкурировать помогает выстроенная логистика и ассортимент продукции.

Елена Кудрявец, генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»:

По итогам девяти месяцев мы сработали очень хорошо, у нас показатели даже лучше, чем в прошлом году, рекордного прошлого года. И у нас впереди остался четвертый квартал. В четвертом квартале предстоят остановочные работы на «Беларуськалии». Конечно, спрос за счет девальвации местных валют, цен на сельхозпродукцию немножечко снизился. Но мы должны ориентироваться на то, что происходит в мире. В любом варианте, то, что мы сегодня имеем, считаем прекрасными результатами.

В Беларуси налажена цепочка от банальной добычи до углубленной переработки. Впрочем, в стране последовательно придерживаются этого принципа – продавать не сырье, а продукты из него – во многих секторах.

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Когда сегодня видим, что рынок калия уже не такой доходный, значит мы должны из этих калийных солей добывать уже химические вещества, в том числе соляная кислота, щелочь и другие вещи, которые уже второй, более глубокий передел. То же самое и по лесным ресурсам, то же самое и по нефтехимии. Выжать максимум.

Впервые в разработке белорусских недр участвует частник. Это вызвало вопросы у людей. Пообщавшись с жителями Любанского района и строителями будущего горно-обогатительного комплекса, президент особо заметил, что нагреть руки на госсобственности сегодня ни у кого не получится.

Александр Лукашенко:

Людей он моих не обидит. Это важно. Налоги он заплатит. Деньги, взятые в кредит, он вернет. Я в этом убежден. Поэтому я абсолютно не напрягался в плане того, что, вы сказали, мы отдаем недра. Мы никому ничего не отдаем. Это все остается в нашей государстве. Железобетонно. Мы не жулики. Вы в чем угодно можете меня упрекнуть, только не в жульничестве. Никому, я сам этого не делаю, никому не позволяю. За 20 лет никто у меня не погрел руки в государстве.

Ежегодно количество жителей планеты увеличивается и на первый план выходят вопросы продовольственной безопасности. По данным ООН, миллиард человек в мире сегодня банально голодают. Не случайно в Беларуси вложены колоссальные средства и силы в развитие сельского хозяйства. И сегодня идет речь уже о том, чтобы больше зарабатывать на экспорте продовольствия. Так что на таком фоне эксперты прогнозируют стабильный спрос и на удобрения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.