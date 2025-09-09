Борьба сильнейших – стартовал финальный этап Кубка Павла Леднёва
Пятиборцы из Беларуси, России и Казахстана вступили в борьбу на финальном этапе Кубка Павла Леднева – Кубке сильнейших спортсменов. Представительный старт проходит в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями – наш корреспондент Виктория Яссин.
Заключительный тур ежегодных соревнований не зря получил новое название – он выходит на другой уровень, становясь достойной альтернативой международным стартам, на которые в этот раз не смогли поехать наши атлеты. Именно здесь, на домашнем финальном этапе, отечественные пятиборцы могут проявить себя и красиво завершить сезон.
В финале за медали сражаются 66 лучших спортсменов из трех стран. В первый день турнира прошел отборочный раунд по фехтованию. У женщин больше всех побед у россиянки Виктории Сазоновой, немного уступает наша Виолетта Гуреева.
У мужчин лучше всех были Владислав Нестеров и Максим Марук. Завтра состоятся полуфиналы среди мужчин и женщин. Состязания проходят на площадках БГУФК и новом столичном бассейне международного стандарта. Зрители и тренеры отмечают не только красоту, но и высокий уровень организации турнира.
Андрей Макушин, главный тренер сборных команд России по современному пятиборью:
Эти турниры всегда проходят на высочайшем уровне. Самое главное, что здесь всегда дух честной спортивной борьбы. Гостеприимство, что российское, что белорусское, традиционно. Мы всегда приезжаем, и спортсмены, и тренеры, и функционеры, с удовольствием в Беларусь.
Современное пятиборье пользуется в Беларуси большой популярностью. Растут спортивные результаты, улучшается инфраструктура. Немаловажно и то, что в нашей стране много высококлассных квалифицированных тренеров.
Рауф Махрус, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Конечно, если у нас есть хорошая система, это дает импульс развитию, мы постоянно работаем над повышением квалификации тренеров, потому что это новый формат. И мы должны становиться лучше во всех сферах, образовательной, медицинской. Без образования мы не будем входить в число лучших, именно поэтому у нас сильная школа тренеров.
Победителей Кубка сильнейших спортсменов узнаем в пятницу, 12 сентября.