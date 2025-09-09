Борьба сильнейших – стартовал финальный этап Кубка Павла Леднёва

Пятиборцы из Беларуси, России и Казахстана вступили в борьбу на финальном этапе Кубка Павла Леднева – Кубке сильнейших спортсменов. Представительный старт проходит в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Заключительный тур ежегодных соревнований не зря получил новое название – он выходит на другой уровень, становясь достойной альтернативой международным стартам, на которые в этот раз не смогли поехать наши атлеты. Именно здесь, на домашнем финальном этапе, отечественные пятиборцы могут проявить себя и красиво завершить сезон.

В финале за медали сражаются 66 лучших спортсменов из трех стран. В первый день турнира прошел отборочный раунд по фехтованию. У женщин больше всех побед у россиянки Виктории Сазоновой, немного уступает наша Виолетта Гуреева.

У мужчин лучше всех были Владислав Нестеров и Максим Марук. Завтра состоятся полуфиналы среди мужчин и женщин. Состязания проходят на площадках БГУФК и новом столичном бассейне международного стандарта. Зрители и тренеры отмечают не только красоту, но и высокий уровень организации турнира.