Все пути ведут в Стамбул: рекордный саммит ОИС собрал лидеров 56 государств, почётным гостем стал Александр Лукашенко

Начнем с самого важного события последних дней. 56 государств прислали своих представителей в Стамбул на саммит Организации исламского сотрудничества. 56 – это больше, чем в Евросоюзе в 2 раза, больше, чем в Совете Европы (о нем мы сегодня тоже поговорим отдельно). Это серьезнейшая организация мусульманского мира. Если взглянуть на карту, то эти страны выглядят как колоссальная держава, объединяющая два континента и даже островами. А если еще Россию приплюсовать, то вообще монстр получается. Россия – наблюдатель в этой организации. Статус наблюдателя вполне может получить и Беларусь.

Президент Лукашенко приехал в Стамбул. Его пригласили в роли почетного гостя. А заодно Александр Григорьевич провел переговоры с руководством Турции и ряда других стран. Встреча с турецким лидером – самая обсуждаемая. И некоторые комментаторы пытаются вырастить на этой почве элементы российской ревности, так бы я сказал. Но всем понятно: Беларуси нужны экономические контакты в целом с миром, особенно в нынешние непростые времена, – и с Востоком, и с Западом, и с Югом. Это главное. А если миротворческие успехи демонстрирует белорусский лидер, то и слава Богу! Лишь бы стране и народу была польза. Евгений Пустовой продолжит тему.

Мусульманский мир ищет путь к миру. В Турции – саммит Организации исламского сотрудничества, а сама встреча – с восточным размахом. Международные переговоры – даже на воде. На одну из крупнейших яхт на планете президент Эрдоган приглашает именно Александра Лукашенко.

На Востоке в каждой детали – огромный смысл. Встреча на борту, принадлежащем основателю Турецкой Республики Ататюрку, – высшая степень доверия. Босфор разделяет Европу и Азию, а морская прогулка по проливу, наоборот, сближает президентов и страны. В белорусско-турецком фарватере укрепление экономических и торговых связей, увеличение инвестиций и развитие туризма. Президентские посылы на вечерней встрече в Стамбуле уже с самого утра обсуждают в Минске.

Оркун Эрсой, советник посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь:

По статистике 2015-го года товарооборот между Турцией и Беларусью составил около 400-т миллионов долларов. Турецкие инвестиции в экономику Беларуси на сегодняшний день превышают 1 миллиард долларов.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:

Начиная от телекоммуникаций до строительства и недвижимости, где представлен турецкий бизнес. Турецкие инвесторы активно сегодня инвестируют и в машиностроение – та отрасль, которая находится не в лучшем экономическом состоянии. Турция в том числе интересна для Беларуси как экспортный рынок. Потому что это большая страна – 77 миллионов населения.

Организация исламского сотрудничества – вторая по величине после ООН и первая по влиятельности и авторитетности на ту часть планеты, где чтят Коран. А это, по разным оценкам, каждый шестой-седьмой житель Земли. Это элитарный клуб исламских стран, богатых на углеводороды, щедрых на инвестиции, зато нуждающихся в современных технологиях.

Александр Синкевич, политолог:

Вполне вероятно, что мы подключим для диверсификации энергетической независимости нашей страны каналы поставок из разных стран, в первую очередь из стран исламского мира. И это отличные рынки сбыта для нашей продукции, которая является конкурентоспособной по цене и качеству. Для нас это, наверное, даже самый главный приоритет для того, чтобы обеспечить загрузку наших предприятий. Есть много компаний и лиц, которые готовы вкладываться в новые предприятия, в новые направления деятельности. И Беларусь является перспективной площадкой для этого.

Беларусь только готовится стать наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. У белорусского Президента имидж политика-миротворца, у Беларуси репутация стабильного экономического партнёра, а с официальным Минском ассоциируется последовательная неагрессивная политика на международной арене.

Владислав Фрольцов, политолог:

Для Республики Беларусь участие в мероприятиях ОИС означает не только очередное подтверждение эффективного многовекторного курса нашей внешней политики, который направлен на поддержание равноправных взаимовыгодных отношений с разными международными партнерами. Но, с другой стороны, для нас это очень хороший опыт взаимодействия, обмена мнениями.

В среде королей, эмиров и президентов мусульманского мира на историческом саммите специально приглашённому гостю Александру Лукашенко дают слово не только из-за дипломатического этикета. Как в водном зеркале двух морей отражается Стамбул, так и в речи белорусского Президента консолидированная позиция многих лидеров государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В наших с вами силах сделать так, чтобы в XXI веке условные религиозные границы, охватывающие огромные территории и затрагивающие миллионы человеческих судеб, были границами дружбы, а не противостояния. Думаю, все согласятся со мной, что сегодня возможностей для взаимовыгодного сотрудничества гораздо больше, чем реальных или надуманных противоречий.

У Беларуси нет общих границ с государствами ОИС, но нет и стены непонимания на религиозном фундаменте. Христианская страна и государства международной организации сотрудничества с ключевым словом «исламская» находятся в разных частях Земли, но имеют одинаковый взгляд на ценности, религиозную толерантность и многополярное устройство мира.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы всегда действуем и поступаем, исходя из наших национальных интересов. Президентом четко поставлена задача диверсификации нашей внешнеэкономической, внешнеполитической деятельности. В Беларуси хотят видеть надежного друга и партнера, с которым хотелось бы развивать и политические, и гуманитарные, и торгово-экономические отношения. И, кстати, отношения в сфере безопасности. И мы действительно сотрудничаем по ряду этих направлений с подавляющим большинством государств мусульманского мира.

Крылатые символы мира беспечно порхают на площади Султанахмет, на улицах Стамбула – штиль. Блистательная Порта блестяще обеспечила безопасность первых лиц и официальных делегаций.

Саммит ОИС собирается раз в 3 года. В повестке этого форума – борьба с международным терроризмом, вопросы миграции, военно-политическое противостояние. Как раз все эти проблемы есть и у Турции. Но на полях саммита стремятся посеять зёрна единства и солидарности, чтобы на пространстве от Черного моря до Индийского океана вырастить урожай справедливости и мира.

Алексей Беляев, политолог:

Так называемая «Арабская весна» оставила здесь свой значительный вклад. Эти государства, возможно, нуждаются в каком-то трезвом взгляде со стороны, взгляде не ориентированном только на проблемы исламской религии, на проблемы ислама. А взгляд именно сдержанно-европейский, сдержанно-светский, возможно, для этих государств будет полезным для того, чтобы они могли пересмотреть свои собственные позиции.

Только в Турции 4 теракта в этом году и 30 в прошлом. Пожар волнений в Северной Африке, в пламени революции Ближний Восток. Их лидеров можно пригласить на экскурсию в «белорусский Иерусалим» – центр религиозной веротерпимости – Ивье. Здесь на одной круглой, как стол переговоров, площади четыре храма. С православным символом страданий Христа, католическим крестом, мусульманским полумесяцем и Маген Давид – звездой Давида. А между их прихожанами никогда не пробегала чёрная кошка.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы этим очень гордимся, как достижением - существует полный конфессиональный мир. Я думаю, что он сохранится и в дальнейшем. И с точки зрения бизнеса, с точки зрения торговли, с точки зрения взаимодействия в самых разных сферах нашей жизни мы абсолютно открыты ко всему миру.

У каждого народа свой язык, но разговаривать надо на одном – языке мира. Сначала разрываются отношения, а потом рвутся бомбы и снаряды. Как только международный иммунитет понимания и уважения ослабевает, человечество атакует вирус террора.

На Востоке говорят: в Багдаде его кошка укусила, а он пришел в Стамбул да собаку побил. В унисон этой мудрости слова Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие заняты сегодня обвинениями в адрес друг друга. Как долго это может продолжаться? Если не остановить этот процесс, в какой-то момент он может достичь своей критической массы, приобрести необратимый характер и привести к непредсказуемым последствиям.

Беларусь готова импортировать не только свои миролюбивые идеи, но и товары – от халяльных продуктов до микроэлектроники.

Под эмблемой ОИС флаги около 60-ти государств и ещё 5 стран-наблюдателей. В том числе Россия, которую в этом году представлял лишь советник по особым поручения МИДа. Конфликт между Кремлём и Анкарой не исчерпан. Но ближайший союзник Москвы – Минск – здесь. Кстати, и флаги наших стран на саммите дипломатично расположены вместе. Но на политических весах Востока самостоятельная и взвешенная политика Беларуси перевешивает расстояние между Синеокой и странами арабской дуги, которые открывают свои объятия для нашей страны.

Вряд ли еще какого европейского политика так радушно встречают арабские шейхи. Александра Лукашенко здесь знают и уважают. Дорогу на Восток Беларусь прокладывает с прошлого века. В конце 90-х Минск единственный из европейских столиц присоединился к Движению неприсоединения. Теперь Беларусь предлагает проложить путь из Брюсселя в Дакку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны наполнить реальным содержанием отношения не только по направлению Запад-Восток, но и Север-Юг, избегая при этом какого-либо противопоставления и уж тем более конфронтации между ними. Именно с таких позиций мы в свое время выдвинули концепцию интеграции интеграций, которая полностью отвечает таким подходам и базируется на принципах сближения и единения.

Из Беларуси до государств арабского Востока несколько часов самолётом или пару дней на поезде. Участие в саммите Александра Лукашенко сократило это время на расстояние вытянутой руки с раскрытой ладонью.

Рукопожатие дружбы. Это кадры-символы отношений Беларуси и стран Востока. На международной встрече политиков Александр Лукашенко выстраивает мосты экономического сотрудничества.

Коммюнике политического турне в Стамбул Президент подводит в Минске, встречаясь уже с российскими партнёрами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ливия – ну, вроде, разбомбили, разрушили. Но её ж восстанавливать надо. И руководитель президентского Совета говорит: «Вы Президент Беларуси?» Я говорю: «Ну, да – Президент Беларуси». И договорились. Им надо всё сейчас для того, чтобы восстановить страну.

Под горячим турецким солнцем свое желание укреплять тёплые отношения с Беларусью подтверждают десятки государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудно где-то, нежели как не на конференции, встретиться с пятью, шестью десятками руководителей и оговорить «дорожные карты» хотя бы на перспективу и проконтролировать, допустим, как с Пакистаном, как выполняются наши договоренности. Мы, конечно, ищем всякие там точки соприкосновения для того, чтобы прежде всего осуществить экспорт продукции.

После дипломатического пилотажа в Стамбуле Минск поднимается на новую высоту в международной политике: Европу и Азию соединяет первый Босфорский мост с новой, надёжной опорой – Беларусью.