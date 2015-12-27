Без кооперации пришлось бы хуже – главные итоги саммитов ОДКБ и ЕАЭС в Москве

Новости России. На неделе важнейшие вопросы национальный безопасности в фокусе военно-политического блока ОДКБ, а также будущего в рамках Евразийского экономического союза обсудили в Москве. Участники Саммитов единодушно констатировали: для наших стран 2015 год был непростым. В мире одновременно разгораются экономический и политический кризисы. И если главная военная угроза – терроризм (против него неплохо было бы создать коалицию), то итоги первого года работы Евразийского экономического союза обнадеживают. Ведь очевидно, что без кооперации участникам пришлось бы хуже.

Трудности общие: падение цен на нефть, инфляция национальных валют, снижение объемов экспорта. Острый вопрос для ЕАЭС – создание с 1 января зоны свободной торговли Украина-Евросоюз. Не хлынут ли дешевые беспошлинные товары с западного направления, убивая промышленность Евразийского экономического союза?

Интеграция интеграций в действии. Сразу два саммита принимает Москва в конце года. Форматы ОДКБ и ЕАЭС предполагают разговор о безопасности военной и экономической.

Белорусский борт № 1 встречали в аэропорту «Внуково», как и ровно неделю назад. Тогда, во время официального визита, речь шла о делах двусторонних, на уровне Союзного государства. Теперь лидеры шести уже стран собрались, чтобы разработать общую стратегию.

Совет коллективной безопасности – это высший орган ОДКБ. Организации, которая ни разу не участвовала в боевых операциях, но всегда нацелена на защиту от внешней агрессии. В комплексе проблем – главный вызов XXI века – терроризм. Тысячи погибших в США, взрывы в России и Европе, активизация экстремистов в Средней Азии – все это не могло не остаться без внимания блока.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Стало ясно, что без такого коллективного взаимодействия в сфере безопасности очень сложно будет сдерживать эту ситуацию. Но чем дальше, тем, мне кажется, это осознание просто укреплялось.

Из-за войны на Ближнем Востоке миллионы беженцев хлынули в Европу, как следствие – теракты. Борьбе с террором президенты посвятили совместное заявление, где отмечена реальная угроза не только государствам, но и базовым человеческим ценностям.

Главная действующая сила на Ближнем Востоке, безусловно, Россия. Но до единой коалиции по борьбе с терроризмом еще далеко. Президенты стран ОДКБ выступили за ее формирование на основе Устава ООН и международного права. Важно также перекрыть каналы финансирования боевиков ИГИЛ.

Отдельно – разговор об инциденте с российским самолетом, сбитом турецкими ВВС. Этот шаг Анкары не направлен на консолидацию усилий по борьбе с терроризмом, – отметил Серж Саргсян. Председательствующая в ОДКБ Армения подвела итог разговора от имени всех участников.

Серж Саргсян, президент Республики Армения:

Мы провели очень продуктивный прямой разговор в узком составе, подтвердили нашу готовность последовательно укреплять силовой потенциал ОДКБ, наращивать контртеррористическую составляющую, повышать боеготовность КСОР с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам.

«На второе» – саммит ЕАЭС. После короткого обеда (его, кстати, во время таких международных встреч принято называть рабочим) президенты уже пяти стран собрались, чтобы обсудить вопросы евразийской интеграции.

Евразийский экономический союз подвел итоги первого года работы объединения. Председательство Беларуси в организации проходило в непростых условиях. Конфликт в Украине, разрушительные взаимные санкции России и Запада, продолжают падать цены на нефть. Взаимная торговля Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России дала серьезный сбой, но ЕАЭС продолжает развитие.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надеемся, что при улучшении внешнеэкономической конъюнктуры для каждого из государств и потенциал Евразийского экономического союза тоже будет больше реализовываться, потому что, к сожалению, сегодня каждая из стран должна в том числе задуматься о защите собственного рынка.

Экономическая машина интеграции набирает ход. Формируются единые нефтяной и финансовый рынки. С первого января начнется торговля по общим правилам лекарствами и медоборудованием. На подпись президентам подготовили документы об упрощении автомобильных перевозок между странами. Едиными правилами связаны более чем 180 миллионов потребителей. В то же время интеграция может споткнуться о внешние факторы. Например, договор об ассоциации Украины и ЕС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Может сложиться ситуация, когда товар Украины будет замещен товаром Евросоюза в Украине, а их товар хлынет на нашу территорию. Или еще больше у нас опасения, что товар Евросоюза, по нулевой пошлине попав в Украину, если мы не защищаемся, по зоне свободной торговли СНГ попадает на территорию всего СНГ. Вы знаете, президент России принял Указ и планирует защитить Российскую Федерацию с 1 января от такой ситуации. Но это касается, как я уже сказал, не только Российской Федерации, но и нас в Евразийском экономическом союзе (Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана). Мы приняли решение: в течение полугода мы переходим полностью на электронное декларирование товаров, которые будут перемещаться в рамках Евразийского экономического союза. Пример этому есть – электронное декларирование между Беларусью и Россией. Мы можем взять этот вариант или выработать какой-то новый. За полгода, мы договорились, выработаем эти варианты.

Полгода на поиск решения – посыл экспертам защитить свой рынок. Экономический ущерб от товаров, поставленных через украинский коридор, может быть серьезным.

Александр Синкевич, экономист:

Главное, чего сейчас ждет экономика, это то, чтобы сели компетентные комиссии вместе за один стол из числа Правительств, из числа заинтересованных бизнес-структур и нашли единый общий подход к данным проблемам. И во главу угла ставилось благосостояние всех стран вместе и никто не тянул на себя одеяло.

В 2016 году эстафету председательства от Беларуси принимает Казахстан. Нурсултан Назарбаев говорил о том, как важно сейчас расширять международные связей. Уже подписано соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. Идут переговоры с Израилем, Индией, Египтом и Ираном. Налажен тесный контакт с Китаем. В планах – связать идею нового «Шелкового пути» с возможностями ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Христенко, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Идет активная работа Правительств между собой и комиссий. Надеемся, что в первой половине следующего года будет полностью согласована и подготовлена дорожная карта по сопряжению двух этих больших проектов. И в течение следующего года она будет подписана не только с нашей стороны, но и нашими китайскими коллегами.

Большой рабочий день в Кремле затянулся и вышел за запланированные рамки. Итог работы интеграций подводили долго, но за упорной работой уже видны конкретные цели: в любом случае вместе противостоять сложностям.