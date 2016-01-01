Какие нововведения ждут Беларусь в 2016 году и о чем нужно знать уже сегодня?

Новости Беларуси. В новый год Беларусь вступает с рядом новшеств. Так, с 1 января увеличена минимальная зарплата. Выросла и базовая величина. А вместе с ней, например, и штрафы.

Новый год уже вступил в свою законную силу, а с ним вступили и изменения в некоторых белорусских законах. Какие нововведения ждут нашу страну в 2016 году и о чем нужно знать уже сегодня?

Во-первых, о повышении базовой величины. Она составит 210 тысяч. Это повлияет, к примеру, на размер кошелька участников дорожного движения. Повысятся штрафы за нарушение ПДД.

Цифры отразятся и на личной жизни белорусов. Одна базовая открывает двери в ЗАГС, а вот услуга по расторжению уз Гименея обойдется в разы дороже.

С Нового года бездельничать в нашей стране тоже невыгодно. Налог на тунеядство увеличился. А вот усердное учение будет поощряться. Увеличение базовой означает рост студенческих стипендий, премий, пособий и разных другие выплат.

Пополнится в 2016 году и семейный бюджет белорусов. Согласно указу Президента, финансовая помощь семьям, которые строят жилье не по льготному кредиту, увеличивается вдвое. К примеру, рождение первого ребенка сулит денежное пополнение почти в 63 миллиона. Если родители воспитывают троих, то и сумма возрастает до 157 миллионов. Одним словом, семья – это самое дорогое.

Алла Мелюх, мама:

Это огромное подспорье сейчас мне, сидя в декретном отпуске. Мне не нужно платить кредит.

В новом году придется пожертвовать нулями. Летом пройдет деноминация. На простом языке – откинут четыре нуля. То есть самую мелкую на сегодня купюру – 100 рублей – заменят на 1 копейку.

Александр Синкевич, финансовый аналитик:

Наличие новой валюты вместе с железными деньгами, копейками, придает дополнительные надежды инвесторам и покупателям, что эти деньги не обесценятся быстро.

Финансовые вопросы – это, конечно, важно, но не зря говорят, что здоровье не купишь. В новом году частным медцентрам разрешили выдавать больничные. За торговлю больничными коммерческим медицинским учреждениям здоровья грозит лишение лицензии.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Водятся те же условия, как и для государственных учреждений здравоохранения: требуется определенное выполнение условий по подготовке медицинского персонала, обучение в рамках экспертизы, создание собственной врачебно-консультационной комиссии, создание условий для хранения больничных листов, которые являются бланками строгой отчетности. И целый ряд других элементов.

Готовь сани летом, а такси – зимой. До конца января в автомобилях с шашечками появится терминалы. Пассажиры смогут расплачиваться пластиковыми карточками.

И под занавес еще немного цифр. Заплати налоги и живи спокойно в новом году. В Беларуси повысились некоторые пошлины.

Разделить свою радость со всеми в прямом смысле, ведь налоги идут в госбюджет, придется тем, кто выиграл в казино. В казну пойдет 4% от общей суммы. Этот налог в Беларуси появится впервые.

Расщедриться придется и обладателям недвижимости. Увеличивается налог на покупку третей, четвертой и последующих квартир.

Отдать должное придется и путешественникам. На 2% повышается курортный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К каким результатам приведут нововведения, покажут следующие 365 дней.