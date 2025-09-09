10 тысяч иностранных детей в Польше могут изъять! Что задумал Навроцкий? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Президент Польши Навроцкий наложил вето на спецзакон для украинцев, который давал льготы и право находиться в стране. С сентября украинских беженцев ждут массовые проверки: под видом права на получение пособия будут проверять условия, в которых находятся дети и родители. Что задумали соседи – расскажем в «Занимательной политологии».

Типичная украинская семья в Польше – это женщина с одним, реже – с двумя детьми. Такая семья не имеет источников дохода, кроме работы матери, что само по себе в зоне риска. Потому что, если мать теряет работу, страховки и больничного не будет не только у нее, но и у ребенка. То есть бесплатно лечить не будут, а денег на платного врача нет, потому что нет работы.

Понятно, беженцы бывают разные, кому-то из Украины могли присылать деньги, а также платили польские пособия, 800 злотых на одного ребенка. Много это или мало? Это примерно 200 долларов, но если нет медстраховки, анализ крови стоит 50 злотых, консультация врача – от 100 до 300, вызов на дом – еще 300, то есть детского пособия, если мать не работает, хватит один раз в месяц оплатить ребенку лечение.

Но и этого пособия украинцев теперь лишат, если ребенок не ходит в школу. Дело в том, что в Польше получают пособие 165 тысяч украинских детей, а в школах числится только 134 тысячи. То есть более 30 тысяч детей система не видит.

По оценке польского Минобра, из этих «невидимых» 20 тысяч приехали за текущий год и, возможно, еще не успели встать на учет в школе, это будет ясно в октябре. Но еще 10 тысяч находятся непонятно где. Возможно, их нет в Польше, но если они там, их всех можно будет изымать из семьи и передавать на усыновление полякам, так как они не ходят в школу. Потому что в Польше, чтобы ребенка изъяли из семьи, родителям не нужно вести асоциальный образ жизни или получить судимость, или не иметь дома условий. Достаточно пропуска занятий более двух недель без уважительной причины.

По состоянию на прошлый год, детей, изъятых из семей, было 77 тысяч, но данные закрыты, неизвестно, какое у них было гражданство до изъятия. Формально меры вроде бы нормальные – дети должны ходить в школу, а родители работать.

Но с 30 сентября и у родителей начнутся проверки на работе по линии ZUS – это аналог нашего ФСЗН. Будут проверять фиктивное трудоустройство (например, родителя нет на месте, где он числится), а также ситуации, когда пособие является единственным источником дохода семьи. В таких случаях ребенка тоже будут изымать.

При этом новый закон по украинцам не принят, только заблокирован старый, и непонятно, на каких условиях они вообще будут находиться в Польше после 30 сентября. Речь о массовых депортациях, наверное, не пойдет, но работать и проживать легально будет нельзя, а также ездить в другие страны ЕС, то есть украинцев выдавливают обратно. Но если человек не поступил на учебу, не нашел работу, а дом в зоне боевых действий, куда ехать?

Это никого не волнует. «Польша прежде всего, поляки превыше всего», – вот официальный комментарий канцелярии Навроцкого, когда закон блокировали.