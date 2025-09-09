Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в стартовом матче КХЛ. На выезде «зубры» взяли верх над московским «Спартаком» со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый гол минчан в новом сезоне на счету Сергея Кузнецова. На 9-й минуте он вывел динамовцев вперед. Буквально через минуту проход Виталия Пинчука к воротам хозяев точным броском завершил Лимож.

Во втором отрезке игры «зубры» реализовали большинство – Сэм Энас эффектно отправил шайбу под перекладину. На исходе периода пятиминутный штраф получил Вадим Шипачев. Наша команда выстояла, не позволив спартаковцам поразить ворота Зака Фукале. В третьем периоде обошлось без заброшенных шайб.