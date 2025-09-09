Прямой эфир

Стал известен состав белорусской делегации на III Игры стран СНГ

09 сентября 2025 20:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стал известен состав белорусской делегации на III Игры стран СНГ. Мультиспортивный форум пройдет в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представит 241 атлет в 21 виде спорта. В соревнованиях примут участие молодые спортсмены в возрастной категории до 23 лет. III Игры стран СНГ пройдут в семи городах Азербайджана. Всего атлеты разыграют 246 комплектов медалей в 23 дисциплинах. По предварительным данным, в Играх будут соревноваться представители семи стран.

# Игры стран СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Пенигин продолжит возглавлять Белорусскую федерацию фристайла
09 сентября 2025 20:04

Александр Пенигин продолжит возглавлять Белорусскую федерацию фристайла

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в стартовом матче КХЛ
09 сентября 2025 19:59

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в стартовом матче КХЛ

Борьба сильнейших – стартовал финальный этап Кубка Павла Леднёва
09 сентября 2025 18:49

Борьба сильнейших – стартовал финальный этап Кубка Павла Леднёва