Стал известен состав белорусской делегации на III Игры стран СНГ. Мультиспортивный форум пройдет в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну представит 241 атлет в 21 виде спорта. В соревнованиях примут участие молодые спортсмены в возрастной категории до 23 лет. III Игры стран СНГ пройдут в семи городах Азербайджана. Всего атлеты разыграют 246 комплектов медалей в 23 дисциплинах. По предварительным данным, в Играх будут соревноваться представители семи стран.