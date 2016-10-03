Александр Лукашенко об условиях кредита МВФ: «Нищим белорусский народ мы делать не имеем права»

Новости Беларуси. Интересы белорусского народа – первое условие при обсуждении новых кредитов с Международным валютным фондом.

Об этом 3 октября заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам взаимодействия с МВФ.

Глава государства поинтересовался у правительства относительно готовности к подобным преобразованиям, и тем, как они могут отразиться на простых белорусах. Переговоры с МВФ по новой кредитной программе продолжатся в ближайшее время. И руководствоваться нужно исключительно национальными интересами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 4 октября белорусская делегация отправится в Вашингтон. Там пройдет ежегодное собрание Международного валютного фонда.

Экономическое видение Правительства и Нацбанка на возможное сотрудничество Беларуси с Международным валютным фондом 3 октября обсуждалось у Президента.

Если кратко, чтобы получить деньги, – а речь идет о сумме примерно в 3 миллиарда долларов – Беларуси надо встать на путь жестких реформ.

То есть снизить поддержку государством как предприятий, так и населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это суперлиберальные требования. Если о социальных направлениях говорить: никакого повышения зарплаты, немедленное повышение тарифов и прочего. Коммунисты бы сказали – на удушение народа. Я не хочу сказать, что нас кто-то хочет удушить. Нас никто не понукает, не заставляет. Но, увы, к сожалению, формула такова.

Я просто хочу вас предупредить, мужики. Те, кто ведет эти переговоры. Если вы хотите перечеркнуть всё, что сделано народом и Президентом за 20 лет… Этого не получится, этим не занимайтесь. Нищим белорусский народ мы делать не имеем права.

О чем конкретно идет речь?

Ну, например: МВФ настаивает на полном возмещении населением стоимости услуг транспорта и ЖКХ.

Не плавный, постепенный переход в течение нескольких лет, а сразу поднять тарифы до 100%.

Александр Лукашенко:

Я, размышляя, пробовал подойти к эому с другой стороны. Кто должен платить и может платить, тот должен платить. Хорошо, давайте посмотрим: а кто сможет заплатить по тем тарифам, которые нам сегодня навязываются? С предупреждением, особенно чиновникам и прочим, – не повышать зарплату? Читай, точно так будет и в реальном секторе экономики.

И не надо прятаться за формулировки «заработал – твое», нет. Вот скажите, государственный служащий, даже член правительства – что у него останется? Он будет платить, в конечном счёте по ЖКУ. Что у него в кармане останется, если ему не повысить зарплату? Даже члену правительства!

Давайте посмотрим: при такой политике в ЖКХ кто заплатит больше, чем сейчас?

Кто? Рабочий – нет, крестьянин – нет, учитель – нет, врач – нет, госслужащий – нет, офицер – нет. А кто? Ну, 100 тысяч бизнесменов. 100 тысяч я беру, ну 200 тысяч, а у нас почти 5 миллионов работающих. Какой мы эффект от этого получим? Мы все равно за счет бюджета начнем платить за учителя, врача, рабочего, крестьянина, члена правительства, госслужащего, военного человека. Мы за них будем платить.

Но у нас и требования к бюджету очень жестокие со стороны МВФ. А практика что показывает? При таком наращивании цены в ЖКХ идут жуткие неплатежи со стороны тех, кто должен платить.

Кстати, у нас уже при нынешних ценах, по-моему, неплатежи существуют по услугам ЖКХ.

Пусть небольшие, но они существуют. Чего мы добьёмся?

Конечно, среди традиционных требований МВФ – приватизация. Это еще один чувствительный момент применительно к производствам государственной формы собственности.

Александр Лукашенко:

Даже если получится бандитская приватизация, то через 10 лет к этому вопросу вернуться нельзя. Только через 3 года. По истечении 3 лет – всё, кранты. Как была приватизация, так и останется. Я ничего там особо не исказил? Ну, может немножечко утрирую. Нет, Михаил Владимирович? Так, Леонид Васильевич? То есть понятно, какой здесь уклон.

Как показывает опыт приватизации в соседних постсоветских странах, процесс весьма неоднозначный и не всегда оказывается цивилизованным даже под присмотром комиссаров МВФ.

Александр Синкевич, политолог:

Сейчас мы наблюдаем мировой кризис и во внешней торговле, и внешняя конъюнктура по-прежнему слабая и нестабильная. И в таких условиях приватизация даже успешных предприятий обернётся колоссальными убытками.

Потому что это будет продажа за бесценок, за копейки.

Инвесторы не видят перспективы развития. Поэтому те предприятия, которые интересны в плане будущих проектов, в плане их перспективы, я уверен, должны быть сохранены в руках государства.

В ходе сегодняшнего обсуждения говорили и о незадействованных внутренних резервах в решении экономических проблем. Это и продавать товаров больше и дороже, и импортозамещение, и диверсификация, и более активное привлечение инвестиций.

Не закрывать внешними долгами брешь в бездействии – еще один посыл Александра Лукашенко.

Александр Сабодин, аналитик, директор компании «Альпари Евразия»:

В Беларуси в то же время остаётся и человеческий ресурс, он достаточно высокий. У нас развиваются альтернативные способы привлечения, скажем так, выручкой в бюджет. Не будем забывать о Парке высоких технологий, о наших IT-компаниях, которые привлекают в страну всё больше и больше валютной экспортной выручки.

Поэтому необходимо и дальше развивать другие источники пополнения бюджета. То есть чтобы государство не болело так называемой «голландской болезнью», когда источник дохода у страны зависит всего лишь от одного сектора экономики.

3 миллиарда долларов на 10 лет под примерно 2,3% – это очень привлекательный кредит.

Однако Международный валютный фонд, как кредитор, естественно, отстаивает свои интересы. Есть четкое понимание: не стоит уповать на деньги МВФ, как на волшебную палочку.

Безусловное требование главы государства – если брать деньги, то необходимо социально защитить население.

Александр Лукашенко:

Да, хочется получить дешевых 3 миллиарда кредитов. Я тоже за. Но цена в три миллиарда долларов – совершенно неподъемная для нас и несправедливая к народу, и перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор. Знаю, что в правительстве у некоторых людей бытует мнение, что обязательно – реформа.

Я уже тысячу раз говорил: все реформы мы провели. Мы совершенствуем то, что сегодня у нас есть.

Если вы хотите в период кризиса все сломать – этого не будет. Вот я перед обсуждением вам просто высказал сою позицию так, насколько я мог, вернувшись из командировки познакомиться с последним вариантом ваших предложений. Более того, меня заставляют подписать письмо на имя госпожи Лагард, которое вообще перечеркивает все то, что я сказал до сих пор и обещал народу.

Это унизительно не только для меня, это унизительно в отношении нашего народа.

Да, чистые бухгалтера и банкиры могут прямо сказать: 3 миллиарда, денег нет, расхождения в том, в этом и так далее. Да, расхождения. Значит, мы будем, если от нас будут требовать этой политики, где-то затягивать пояса сами и объяснять народу, что или вот это, 3 миллиарда тогда получим, или будем жить как жили, спокойно, ничего не разрушая. Думаю, народ не поддержит то, что здесь рекомендуют.

Беларусь продолжит переговоры с МВФ о предоставлении кредита. Условия фонда страна в состоянии выполнить.

Другой вопрос – как они отразятся на благосостоянии белорусов. Шоковая терапия это не путь, который поддерживает Президент.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Я просто знаю: когда разваливался Советский Союз, консультировались со шведскими политиками. Они сказали: «Всё, что угодно, только не безработица, ни в коем случае она не должна расти. И не ситуация, когда будет расти количество бездомных». Ну вот а нас ставят перед такой ситуацией.

Процедура обращения в МВФ предусматривает, что страна отправляет письмо. И прилагает к нему меморандум о конкретных макроэкономических действиях.

3 октября вечером, даже, может, ночью, у Правительства и Нацбанка будет возможность написать новый вариант этого письма.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы, безусловно, с учётом сегодняшнего совещания у главы государства и проведенных консультаций в Вашингтоне, доработаем это письмо с учётом непосредственно интересов нашего государства. И, при необходимости, направим его в Международный валютный фонд.

Переговорный процесс с МВФ как раз максимально учитывает все установки главы государства, и делегация Республики Беларусь буквально завтра вылетает на ежегодное собрание Международного валютного фонда, где консультации по программе будут продолжены.