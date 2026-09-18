Новости по тегу #Александр Шепелев

Конкурсная программа проверила участников на сплоченность, эрудицию и талант.
«В ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых для безопасности работников, а также пациентов», – рассказал начальник Департамента охраны МВД Беларуси.
Сотрудники действовали по трем сценариям.
По итогам мониторинга будет сформирован поэтапный план взаимодействия, чтобы хозяйство смогло войти в сезон без сбоев. В МВД подчеркивают: задача не только в оперативной поддержке, но и в стратегическом развитии.
Только в 2025 году для сотрудников Департамента охраны было построено 493 арендные квартиры, а до конца года ключи получат еще 48 семей.
Участвуют лучшие из лучших, около 90 сотрудников со всех областей страны. Все они победители местных отборочных туров.
22 апреля команды успешно преодолели первые испытания. В состязаниях, которые проходят под Минском, принимают участие не только белорусские, но и российские специалисты.
Показать умения и навыки предстоит в комбинированной милицейской эстафете, состоится экзамен по огневой подготовке, будет сдача нормативов по физической подготовке и преодоление кинологами полосы препятствий с задержанием условного преступника.
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