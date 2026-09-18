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Новости по тегу #Александр Шепелев

В Мозыре прошел второй этап акции МВД «Семья! Служим вместе!»
18 сентября 2026 06:36

В Мозыре прошел второй этап акции МВД «Семья! Служим вместе!»

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?
30 августа 2026 17:47

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?

Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие
30 апреля 2026 11:08

Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие

Кураторство над КСУП «Селецкое» поручено Департаменту охраны МВД
20 февраля 2026 06:21

Кураторство над КСУП «Селецкое» поручено Департаменту охраны МВД

10 семей сотрудников Логойского отдела Департамента охраны получили ключи от нового жилья
24 ноября 2025 14:50

10 семей сотрудников Логойского отдела Департамента охраны получили ключи от нового жилья

Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске
09 сентября 2025 14:18

Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске

В Департаменте охраны МВД состоялось открытие соревнования среди кинологов
22 апреля 2025 17:52

В Департаменте охраны МВД состоялось открытие соревнования среди кинологов

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД
11 сентября 2024 09:20

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник
29 октября 2023 14:52

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник

Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате
02 сентября 2023 13:41

Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?
21 мая 2023 17:13

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?

«Хороший шанс для реализации». Ребята из могилёвского военно-патриотического клуба «Дозор» дали клятву на верность
05 мая 2023 09:56

«Хороший шанс для реализации». Ребята из могилёвского военно-патриотического клуба «Дозор» дали клятву на верность