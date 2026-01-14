Мастер-класс по соломоплетению провели в Национальной библиотеке

Опыт, который можно и нужно масштабировать, презентовали в Национальной библиотеке Беларуси. Секретами уникального мастерства соломоплетения поделились сотрудники Дзержинского районного центра культуры и народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 участников осваивали одну из базовых техник – плоское плетение. На память каждому остались собственноручно изготовленные рождественские звезды.

Яна Катюшина, участница мастер-класса:

Я большая поклонница белорусской народной культуры, белорусских промыслов. Я очень люблю народную музыку и все, что в целом связано с этносом, с фольклором белорусским. И до этого я не занималась ничем подобным. Это будет первый опыт в моей жизни. Но думаю, что я познаю для себя что-то новое и интересное.

Людмила Авлосевич, мастер народных художественных промыслов Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

Много везде выставляемся. Нас приглашают на всякие мероприятия: Слуцк, Несвиж, Солигорск. Хотелось бы, чтобы нас больше знали, больше видели. У нас на все руки мастера. Есть и по соломоплетению. Я сама занимаюсь немножко соломой. Из сена у меня куклы. Непосредственно я занимаюсь. Со мной приехала сотрудница, вместе работаем – и вышивка, и вытинанка у нее, и ткачество поясов.