Иван Кубраков торжественно вручил погоны сотрудникам МВД

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Знаю, что каждый из вас прошел нелегкий служебный путь, чтобы достичь данных результатов. Всегда с вами рядом были ваши родные и любимые люди, которые вас поддерживали в нашей нелегкой службе. Не забудьте сказать спасибо вашим трудовым коллективам, когда приедете в ваше подразделение. Не забудьте сказать спасибо всем тем людям, которые вас поддерживали и поддерживают в нашей нелегкой службе.

Это очень знаковое событие для любого сотрудника, для любого офицера, потому что звание полковника – это высшая награда, к которой идут долгие годы. Я хочу выразить огромные слова благодарности своей супруге. Слова министра, которые были сказаны, что это заслуга не одного человека, это заслуга коллектива, его родных и близких. Поэтому ей огромное спасибо, что все эти годы была рядом, ждала меня.

Познакомилась я с младшим лейтенантом. Замуж вышла за старшего лейтенанта. И теперь я стою рядом с полковником. И, конечно же, для меня это большая гордость, честь. Мы его очень сильно любим.