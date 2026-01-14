Иван Кубраков торжественно вручил погоны сотрудникам МВД

В зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны прошел торжественный ритуал. Сотрудникам МВД вручены погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны прошел торжественный ритуал. Сотрудникам МВД вручены погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме руководства Министерства, начальников департаментов, ГУВД Мингорисполкома, на церемонию также прибыли ветераны органов внутренних дел и представители подрастающего поколения стражей порядка: учащиеся Специализированного лицея МВД, воспитанники военно-патриотических клубов.
Открывая мероприятие, Иван Кубраков отметил, что это значимое событие, которое традиционно проводится в святом для каждого гражданина Беларуси месте, а полковник – это высокое звание.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Знаю, что каждый из вас прошел нелегкий служебный путь, чтобы достичь данных результатов. Всегда с вами рядом были ваши родные и любимые люди, которые вас поддерживали в нашей нелегкой службе. Не забудьте сказать спасибо вашим трудовым коллективам, когда приедете в ваше подразделение. Не забудьте сказать спасибо всем тем людям, которые вас поддерживали и поддерживают в нашей нелегкой службе.
Это очень знаковое событие для любого сотрудника, для любого офицера, потому что звание полковника – это высшая награда, к которой идут долгие годы. Я хочу выразить огромные слова благодарности своей супруге. Слова министра, которые были сказаны, что это заслуга не одного человека, это заслуга коллектива, его родных и близких. Поэтому ей огромное спасибо, что все эти годы была рядом, ждала меня.
Познакомилась я с младшим лейтенантом. Замуж вышла за старшего лейтенанта. И теперь я стою рядом с полковником. И, конечно же, для меня это большая гордость, честь. Мы его очень сильно любим.
Я горжусь своим папой. Хочу, когда вырасту, быть как папа.
В завершение ритуала к стеле «Минск – город-герой» были возложены цветы.