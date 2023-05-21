Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?

Тему обеспечения внутренней безопасности изучил Константин Герцев для программы «Неделя» на СТВ. От теории он перешел к практике и отправился на критически важные объекты, где увидел, как реагируют на ту самую угрозу с воздуха и контролируют буквально каждый участок.

Теракт на аэродроме в Мачулищах взорвал, но лишь медийное пространство страны, однако заставил белорусских силовиков пересмотреть подходы к охране стратегически важных объектов в пользу усиления.