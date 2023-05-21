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Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?

21 мая 2023 17:13
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Тему обеспечения внутренней безопасности изучил Константин Герцев для программы «Неделя» на СТВ. От теории он перешел к практике и отправился на критически важные объекты, где увидел, как реагируют на ту самую угрозу с воздуха и контролируют буквально каждый участок. 

Теракт на аэродроме в Мачулищах взорвал, но лишь медийное пространство страны, однако заставил белорусских силовиков пересмотреть подходы к охране стратегически важных объектов в пользу усиления.  

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?-1

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:  
Предприняты у нас сегодня необходимые меры безопасности как со стороны Министерства внутренних дел, так и со стороны Министерства обороны. Мы достаточно выделяем личного состава для того, чтобы обеспечивать безопасность на этих объектах, а также необходимые технические средства и инженерные конструкции.  

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?-4

Эксперимент редакции. Гродно. Площадь Ленина. Здесь в прямом смысле вся местная вертикаль власти. Но что могло заинтересовать этого мужчину? Красота мощеных европейских улиц или окна рабочих кабинетов руководства области? Пару минут подготовки – и дрон в воздухе. Параллельно этим событиям наш второй оператор следит за постом охраны облисполкома. Станция для обнаружения беспилотников практически сразу извещает о наличии неопознанного объекта. Сотрудник Департамента охраны пытается установить зрительный контакт – успешно.  

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?-7

База 5250, наблюдаю на площади Ленина беспилотный летательный аппарат. Веду визуальное наблюдение за оператором.  

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?-10

Через считаные минуты на место прибывает наряд милиции. Первым делом сотрудники лишают оператора пульта управления дроном. Далее – классическое задержание.  

Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?-13

Александр Сях, первый заместитель начальника Ленинского отдела Департамента охраны Гродно:  
Основной из задач на сегодняшнем этапе развития у нас является своевременное выявление и борьба с беспилотными летательными аппаратами, которые зачастую могут появляться в зоне наших охраняемых объектов. В подразделении Департамента охраны для этих целей имеются все средства.  

Готова ли Беларусь противостоять угрозам извне? Рассказываем, как укрепили нашу внутреннюю безопасность.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Шепелев # Константин Герцев # Фотофакт

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