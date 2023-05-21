Команда СТВ запустила дрон, чтобы «подсмотреть» за властями области! Как быстро охрана заметила шпиона?
Тему обеспечения внутренней безопасности изучил Константин Герцев для программы «Неделя» на СТВ. От теории он перешел к практике и отправился на критически важные объекты, где увидел, как реагируют на ту самую угрозу с воздуха и контролируют буквально каждый участок.
Теракт на аэродроме в Мачулищах взорвал, но лишь медийное пространство страны, однако заставил белорусских силовиков пересмотреть подходы к охране стратегически важных объектов в пользу усиления.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Предприняты у нас сегодня необходимые меры безопасности как со стороны Министерства внутренних дел, так и со стороны Министерства обороны. Мы достаточно выделяем личного состава для того, чтобы обеспечивать безопасность на этих объектах, а также необходимые технические средства и инженерные конструкции.
Эксперимент редакции. Гродно. Площадь Ленина. Здесь в прямом смысле вся местная вертикаль власти. Но что могло заинтересовать этого мужчину? Красота мощеных европейских улиц или окна рабочих кабинетов руководства области? Пару минут подготовки – и дрон в воздухе. Параллельно этим событиям наш второй оператор следит за постом охраны облисполкома. Станция для обнаружения беспилотников практически сразу извещает о наличии неопознанного объекта. Сотрудник Департамента охраны пытается установить зрительный контакт – успешно.
База 5250, наблюдаю на площади Ленина беспилотный летательный аппарат. Веду визуальное наблюдение за оператором.
Через считаные минуты на место прибывает наряд милиции. Первым делом сотрудники лишают оператора пульта управления дроном. Далее – классическое задержание.
Александр Сях, первый заместитель начальника Ленинского отдела Департамента охраны Гродно:
Основной из задач на сегодняшнем этапе развития у нас является своевременное выявление и борьба с беспилотными летательными аппаратами, которые зачастую могут появляться в зоне наших охраняемых объектов. В подразделении Департамента охраны для этих целей имеются все средства.
Готова ли Беларусь противостоять угрозам извне? Рассказываем, как укрепили нашу внутреннюю безопасность.