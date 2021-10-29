«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси
Новости Беларуси. Надежность, безопасность и профессионализм. Департаменту охраны МВД Беларуси исполнилось 69 лет, сообщили в про грамме Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника в городской Ратуше состоялись торжественное мероприятие и церемония награждения сотрудников.
Тем, кто показал лучшие результаты и отличился при исполнении служебного долга, были вручены награды, благодарности и присвоены звания.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Результат служебной деятельности Департамента охраны в целом отражается на общественной безопасности в самом государстве. Когда люди живут спокойно, когда совершаются какие-то незначительные преступления и происшествия, значит Департамент охраны выполняет задачи по предназначению.
Департамент охраны все свои функции, которые возложены на него по охране объектов, по охране общественного порядка в зоне постов и маршрутов патрулирования, выполняет в соответствии с требованиями нашего главы государства.
Сотрудники Департамента охраны участвуют в пресечении преступлений и правонарушений и поддерживают уровень общественного порядка в стране. Охраняют объекты и имущество различных форм собственности.