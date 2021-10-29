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«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси

29 октября 2021 14:20
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Новости Беларуси. Надежность, безопасность и профессионализм. Департаменту охраны МВД Беларуси исполнилось 69 лет, сообщили в про грамме Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника в городской Ратуше состоялись торжественное мероприятие и церемония награждения сотрудников.

«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси-1

Тем, кто показал лучшие результаты и отличился при исполнении служебного долга, были вручены награды, благодарности и присвоены звания.

«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси-4

«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси-6

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Результат служебной деятельности Департамента охраны в целом отражается на общественной безопасности в самом государстве. Когда люди живут спокойно, когда совершаются какие-то незначительные преступления и происшествия, значит Департамент охраны выполняет задачи по предназначению.

Департамент охраны все свои функции, которые возложены на него по охране объектов, по охране общественного порядка в зоне постов и маршрутов патрулирования, выполняет в соответствии с требованиями нашего главы государства.

«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси-9

«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси-11

Сотрудники Департамента охраны участвуют в пресечении преступлений и правонарушений и поддерживают уровень общественного порядка в стране. Охраняют объекты и имущество различных форм собственности.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Шепелев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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