«Когда люди живут спокойно». В Минске наградили лучших сотрудников Департамента охраны МВД Беларуси

Новости Беларуси. Надежность, безопасность и профессионализм. Департаменту охраны МВД Беларуси исполнилось 69 лет, сообщили в про грамме Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника в городской Ратуше состоялись торжественное мероприятие и церемония награждения сотрудников.

Тем, кто показал лучшие результаты и отличился при исполнении служебного долга, были вручены награды, благодарности и присвоены звания.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Результат служебной деятельности Департамента охраны в целом отражается на общественной безопасности в самом государстве. Когда люди живут спокойно, когда совершаются какие-то незначительные преступления и происшествия, значит Департамент охраны выполняет задачи по предназначению.

Департамент охраны все свои функции, которые возложены на него по охране объектов, по охране общественного порядка в зоне постов и маршрутов патрулирования, выполняет в соответствии с требованиями нашего главы государства.