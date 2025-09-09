Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске

Слаженность, выносливость и сплоченность. В Минске стартовал 22-й смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвуют лучшие из лучших, около 90 сотрудников со всех областей страны. Все они победители местных отборочных туров. Программа в этом году насыщенная. Все испытания максимально приближены к тому, с чем приходится сталкиваться на службе. Стрельба после физических нагрузок, экстремальное вождение, работа со служебными собаками, задержание преступника и рукопашный бой. Кульминация смотра – комбинированная эстафета, объединяющая сразу несколько этапов: бег с препятствиями, огневые задания и элементы тактической подготовки. С каждым годом испытания становятся все сложнее.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:

Традиционно проводимый конкурс в Департаменте охраны профессионального мастерства с каждым годом наращивается. Наращивается сложными элементами для сотрудников подразделения охраны, которые сдают свой экзамен. Наши сотрудники продемонстрируют высочайший уровень своего профессионального мастерства и в очередной раз для граждан Республики Беларусь покажут, что охрана – это действительно сложный, но очень эффективный организм в системе Министерства внутренних дел. Конкурс профессионального мастерства – это также крупнейшая площадка для обмена опытом с коллегами из-за рубежа. В качестве наблюдателей к мероприятиям присоединились гости из России и Кыргызстана.