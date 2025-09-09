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Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске

09 сентября 2025 14:18
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Слаженность, выносливость и сплоченность. В Минске стартовал 22-й смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвуют лучшие из лучших, около 90 сотрудников со всех областей страны. Все они победители местных отборочных туров. 

Программа в этом году насыщенная. Все испытания максимально приближены к тому, с чем приходится сталкиваться на службе. Стрельба после физических нагрузок, экстремальное вождение, работа со служебными собаками, задержание преступника и рукопашный бой. Кульминация смотра – комбинированная эстафета, объединяющая сразу несколько этапов: бег с препятствиями, огневые задания и элементы тактической подготовки. С каждым годом испытания становятся все сложнее.

Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске-2

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
Традиционно проводимый конкурс в Департаменте охраны профессионального мастерства с каждым годом наращивается. Наращивается сложными элементами для сотрудников подразделения охраны, которые сдают свой экзамен. Наши сотрудники продемонстрируют высочайший уровень своего профессионального мастерства и в очередной раз для граждан Республики Беларусь покажут, что охрана – это действительно сложный, но очень эффективный организм в системе Министерства внутренних дел.

Конкурс профессионального мастерства – это также крупнейшая площадка для обмена опытом с коллегами из-за рубежа. В качестве наблюдателей к мероприятиям присоединились гости из России и Кыргызстана.

Смотр-конкурс профмастерства сотрудников подразделений охраны МВД проходит в Минске-4

Александр Фролов, заместитель начальника Центра кинологического обеспечения Министерства внутренних дел России:
Есть что позаимствовать у белорусских коллег. Ну и, соответственно, мы также открыты, делимся, всегда сотрудничаем во всех направлениях нашей служебной повседневной службы. Для нас большая честь и особая радость находиться здесь, на братской белорусской земле, на таком значимом и представительном мероприятии. Это не просто состязание и демонстрация высочайшего профессионализма, обмен бесценным опытом и настоящий праздник для всех, кто посвятил свою жизнь защите правопорядка.

Смотр-конкурс продлится по 12 сентября. Каждый этап будет оценивать профессиональное жюри. Главный приз команде-победителю – новый служебный автомобиль.

# Конкурс # МВД # Александр Фролов # Александр Шепелев

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