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Рождественский кадетский бал прошёл в Гомеле

14 января 2026 06:46
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В Гомеле в шестой раз состоялся Рождественский кадетский бал. Вечер открыли около сотни пар. Под звуки оркестра они исполнили классический полонез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский кадетский бал прошёл в Гомеле-2

В мероприятии участвовали 180 юношей и девушек. В течение года они усердно осваивали бальный этикет, разучивали танцевальные композиции и ставили собственные номера. Особенно торжественным бал стал для новичков, впервые приобщившихся к многолетней традиции кадетских танцевальных вечеров. 

Для дебютанток провели трогательную церемонию посвящения. Выпускницы училища возложили на их головы диадемы. Будущие офицеры тоже надолго запомнят свой первый выход на паркет.

Рождественский кадетский бал прошёл в Гомеле-4

Открытие новое в жизни. Это дебют для нас. Первый раз участвуем в балу. Военный должен быть универсалом. Он должен быть лучшим и в быту, и в повседневной жизни, и для своей второй половинки, для военной службы. 

Рождественский кадетский бал прошёл в Гомеле-6

Дмитрий Григоренко, директор Гомельского кадетского училища:
Стало доброй традицией проводить в новогодние праздники наш кадетский бал, в котором мы завершаем республиканскую акцию «Наши дети». И всегда педагоги готовятся к этому мероприятию, и родители с удовольствием присутствуют на нем и болеют за наших детей и за нас в том числе.

Не остались в стороне и педагоги. Преподаватели и офицеры подготовили собственный танцевальный номер. Восемь пар исполнили вальс, который покорил сердца участников праздника.

# Бал # Дмитрий Григоренко

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