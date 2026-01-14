Рождественский кадетский бал прошёл в Гомеле

В Гомеле в шестой раз состоялся Рождественский кадетский бал. Вечер открыли около сотни пар. Под звуки оркестра они исполнили классический полонез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии участвовали 180 юношей и девушек. В течение года они усердно осваивали бальный этикет, разучивали танцевальные композиции и ставили собственные номера. Особенно торжественным бал стал для новичков, впервые приобщившихся к многолетней традиции кадетских танцевальных вечеров. Для дебютанток провели трогательную церемонию посвящения. Выпускницы училища возложили на их головы диадемы. Будущие офицеры тоже надолго запомнят свой первый выход на паркет.

Открытие новое в жизни. Это дебют для нас. Первый раз участвуем в балу. Военный должен быть универсалом. Он должен быть лучшим и в быту, и в повседневной жизни, и для своей второй половинки, для военной службы.