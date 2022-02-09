Милицейские традиции должны передаваться. В Департаменте охраны выбирали лучших наставников

Новости Беларуси. Лучших наставников выбрали в Департаменте охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении года опытные офицеры обучали молодых правоохранителей, только заступивших на службу. Передавали опыт, делились советами, помогали в совершенствовании профессиональных навыков. Такая практика хорошо прижилась в Департаменте охраны. Ну а для мотивации сотрудников в ведомстве ежегодно проводят смотр-конкурс.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Это очень важно, потому что те традиции милицейские, то качество несения службы на постах на маршрутах патрулирования должны передаваться. И те методы и формы, которые из года в год совершенствуются, должны постоянно поддерживаться.

Никита Куканьков, милиционер Октябрьского отдела Департамента охраны Могилева:

Как молодые сотрудники с помощью наших наставников гораздо быстрее сможем приобрести много полезных навыков. Без наставников мы бы эти навыки раз в 5-10 дольше бы получали.