Милицейские традиции должны передаваться. В Департаменте охраны выбирали лучших наставников

Новости Беларуси. Лучших наставников выбрали в Департаменте охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучших наставников выбрали в Департаменте охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении года опытные офицеры обучали молодых правоохранителей, только заступивших на службу. Передавали опыт, делились советами, помогали в совершенствовании профессиональных навыков. Такая практика хорошо прижилась в Департаменте охраны. Ну а для мотивации сотрудников в ведомстве ежегодно проводят смотр-конкурс.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Это очень важно, потому что те традиции милицейские, то качество несения службы на постах на маршрутах патрулирования должны передаваться. И те методы и формы, которые из года в год совершенствуются, должны постоянно поддерживаться.
Никита Куканьков, милиционер Октябрьского отдела Департамента охраны Могилева:
Как молодые сотрудники с помощью наших наставников гораздо быстрее сможем приобрести много полезных навыков. Без наставников мы бы эти навыки раз в 5-10 дольше бы получали.
Лучшей стала команда из Могилева. Все финалисты были удостоены наград.