Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате

Ребята смогли окунуться в волшебную атмосферу. Помогли им в этом герои сказки «Приключения Буратино». Также детям показали служебные автомобили. Особый интерес вызвало выступление кинологов с четвероногими напарниками.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Хочу сказать огромное спасибо нашим учителям мудрым, которые наряду с воспитанием своих детей, отдают душу свою тем деткам, которых они сегодня обучают. Поэтому отдельное спасибо! Уважаемые родители, вам бы хотелось пожелать счастья, наблюдать за своим чадом, как он растет, развивается.