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Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате

02 сентября 2023 13:41
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Новости Беларуси. Сотрудники Департамента охраны посетили Осиповичскую школу-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате-1

Ребята смогли окунуться в волшебную атмосферу. Помогли им в этом герои сказки «Приключения Буратино». Также детям показали служебные автомобили. Особый интерес вызвало выступление кинологов с четвероногими напарниками.

Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате-4

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Хочу сказать огромное спасибо нашим учителям мудрым, которые наряду с воспитанием своих детей, отдают душу свою тем деткам, которых они сегодня обучают. Поэтому отдельное спасибо! Уважаемые родители, вам бы хотелось пожелать счастья, наблюдать за своим чадом, как он растет, развивается.

Департамент охраны с подарками навестил детей в Осиповичской школе-интернате-7

Глава охранного ведомства вручил директору школы подарки, а первоклашкам – рюкзаки с канцелярией и значки, подтверждающие статус настоящих охрановцев.

# Дети # общество # Александр Шепелев # Фотофакт

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