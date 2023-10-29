«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник

Новости Беларуси. Они первыми приезжают по зову тревожной кнопки, предотвращают ограбления, следят за порядком в школах. Сотрудники Департамента охраны МВД отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плечах этих людей охрана важных объектов, коммерческих структур, частной собственности. Каждый день в строю больше 1,5 тысячи человек: от техников до групп задержания. В помощь – современное оружие и новейшие охранные системы. 6 минут – столько времени необходимо, чтобы отряд прибыл на вызов. Здесь важна каждая секунда. Поэтому новые служебные «Джили», которые пополнили автопарк Департамента в преддверии праздника, придутся кстати.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Мы сегодня развиваемся, развиваем свою службу, подбираем все больше и больше объектов под охрану. Нам доверяют все больше граждане свое имущество. И мы стараемся надежно и качественно защищать это имущество, а также жизни наших граждан и правопорядок в нашей стране.