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«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник

29 октября 2023 14:52
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Новости Беларуси. Они первыми приезжают по зову тревожной кнопки, предотвращают ограбления, следят за порядком в школах. Сотрудники Департамента охраны МВД отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник-1

На плечах этих людей охрана важных объектов, коммерческих структур, частной собственности. Каждый день в строю больше 1,5 тысячи человек: от техников до групп задержания. В помощь – современное оружие и новейшие охранные системы. 6 минут – столько времени необходимо, чтобы отряд прибыл на вызов. Здесь важна каждая секунда. Поэтому новые служебные «Джили», которые пополнили автопарк Департамента в преддверии праздника, придутся кстати.

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник-4

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Мы сегодня развиваемся, развиваем свою службу, подбираем все больше и больше объектов под охрану. Нам доверяют все больше граждане свое имущество. И мы стараемся надежно и качественно защищать это имущество, а также жизни наших граждан и правопорядок в нашей стране.

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник-7

В честь защитников – масштабный концерт. Поздравить сотрудников Департамента охраны приехали и коллеги из других ведомств. Обязательная часть праздника – чествование отличившихся. В качестве благодарности не только теплые слова, но и заслуженные звания.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Шепелев # Фотофакт

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