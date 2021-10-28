Сообщения о лжеминировании и пропускная система. В Мингорисполкоме обсудили обеспечение безопасности в учебных учреждениях

Новости Беларуси. Обеспечение безопасности в учебных учреждениях столицы – эту тему 28 октября обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во встрече принял участие премьер-министр. Говорили о необходимости создания единых стандартов, которые устранят любые посягательства на учебный процесс.

Наиболее уязвимы сейчас – школы и колледжи, причем в плане информационной безопасности. Не редки случаи, когда взламываются их сайты и почтовые ящики, на которые также поступают ложные сообщения о минировании. Только за 2021 год было 58 подобных случаев. Несмотря на то, что пропуск в учреждения образования организован через турникеты, работают видеокамеры, это не всегда приносит желаемый результат.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Если мы говорим о строящихся объектах, такие стандарты есть, они соблюдаются при строительстве новых объектов, реконструкции существующих. И мы уже тот минимальный набор обеспечения физической безопасности учащихся уже получаем изначально. Что касается существующих, конечно, есть много зданий, сооружений, к которым мы должны подходить индивидуально. В связи с тем, что учреждения строились в разные периоды с разными подходами, разными архитектурными решениями. Это и наличие нескольких выходов, наличие организации выхода учащихся, например, сразу на детские площадки.

Много вопросов возникает к системе входного контроля, прежде всего в вузах и ссузах. До этого оперативники провели эксперимент. Сотрудники без формы попытались не только попадать внутрь учреждений, но и проносить с собой муляжи огнестрельного оружия. Так вот, это им удалось сделать в 13 случаях из 38.

Александр Шепелев, Начальник департамента охраны МВД Беларуси:

Департаментом охраны МВД в 2021 году совместно с Министерством образования проделана очень большая работа в части приема средних образовательных учреждений под охрану, и во всех учреждениях среднего образования приняты объекты под охрану нашими работниками Департамента охраны. Сейчас проблемы там, где выставлены сотрудники охраны, нет. У нас есть проблематика по вузам, и ссузам, и иным профессионально-техническим училищам, где сотрудники Департамента не выполняют задачу по пропускному режиму. Те замечания, которые были сегодня указаны по определенным нормам, будут Департаментом совместно с Министерством образования выработаны и утверждены Советом министров.