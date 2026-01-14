Великобритания может ввести запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет

В Великобритании изучают возможность введения запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. По сообщениям СМИ, в правительстве изменили свою позицию по этому вопросу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее там скептически относились к подобной мере. А теперь выражают серьезную обеспокоенность тем, какой вред соцсети наносят психическому здоровью молодежи. Аналогичные инициативы активно обсуждаются или уже реализуются в ряде стран, среди которых Австралия, Дания и Франция. В случае несоблюдения возрастных ограничений владельцам цифровых платформ могут грозить многомиллионные штрафы.