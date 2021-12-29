Шоколад, телефоны и телевизор. Милиционеры приехали с подарками в Белынковичский УПК

Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо.

День, когда исполняются мечты и в столице, и в глубинке. Сегодня заветные желания, особенно юношей, обрели вполне реальные контуры – с мигалками и даже виляющими хвостами. Ведь в Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа приехали милиционеры со своими четвероногими помощниками. От выставки автомобилей, экипировки и специальных средств до знакомства со служебными собаками. Малыши не отходили от вольера со щенками. А еще отведали настоящей солдатской каши из полевой кухни и горячего чая.