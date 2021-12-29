Шоколад, телефоны и телевизор. Милиционеры приехали с подарками в Белынковичский УПК
Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо.
День, когда исполняются мечты и в столице, и в глубинке. Сегодня заветные желания, особенно юношей, обрели вполне реальные контуры – с мигалками и даже виляющими хвостами. Ведь в Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа приехали милиционеры со своими четвероногими помощниками. От выставки автомобилей, экипировки и специальных средств до знакомства со служебными собаками. Малыши не отходили от вольера со щенками. А еще отведали настоящей солдатской каши из полевой кухни и горячего чая.
Каждый из 120 детей стал обладателем эксклюзивного подарка от министра внутренних дел Ивана Кубракова – тематической полукилограммовой плитки шоколада, а также набора сладостей. Кстати, глава ведомства в прошлом выпускник этого учебного заведения. Еще 20 школьникам – победителям олимпиад – начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев вручил новенькие мобильные телефоны. От УВД Могилевской области подарок и самой школе – телевизор, а сотрудники Департамента охраны МВД подготовили праздничное представление в этот день, когда по-настоящему исполняются мечты.
Наталья Симонова, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома:
В рамках «елки желаний», опять же, анонсирована УВД, у нас практически в каждом районе ребенок написал письмо: прокатиться на служебной машине, пообщаться с милиционерами и ребята из Шклова написали письмо Дедушке Морозу (девочки из детского дома) подарить им швейную машинку. Это говорит о том, что дети наши воспитанные при таком отношении и ведомств, и государства, естественно, у них нет другого шанса, как вырасти достойными гражданами Республики Беларусь.
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