Лошадь Пржевальского теперь в Красной книге! Рассказываем, какие изменения внесли в 5-е издание

Знаковое событие в научной и общественной жизни страны. В Минске презентовали пятое издание Красной книги Беларуси. Двухтомник – результат масштабного многолетнего труда зоологов, ботаников и экологов. Подробности узнали у гостей «Нового утра» на РТР-Беларусь. В студии – заместитель начальника управления биологического ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кастюк и заместитель гендиректора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт.

Андрей Кастюк, заместитель начальника управления биологического ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Красная книга впервые в мире была издана в 1966 году. Все страницы книги были красного цвета, на красном фоне. Отсюда пошло название «Красная книга». Издается она один раз в 10 лет. Этот временной такой отрезок не является случайным, ведь за этот промежуток времени мы можем посмотреть, оценить состояние популяции редких растений либо животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Юрий Царев, ведущий:

Зубры до сих пор в Красной книге? Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»:

Да, зубры у нас до сих пор в Красной книге. Зубр является хорошим примером, показывает эффективность Красной книги как инструмента сохранения дикой природы. Ведь зубр был уничтожен. Последний зубр погиб от руки браконьера в 1914 году, и в мире сохранился зубр только на территории зоопарков. И было принято решение о том, чтобы начать восстанавливать данную популяцию. В Беловежской пуще был создан зубропитомник. И популяция начала расти, ее восстановили в Беловежской пуще, но и создавали новые популяции. Сейчас у нас уже более 10 популяций, они относительно равномерно распределены по территории страны, выросла численность зубов.

Андрей Кастюк:

В пятое издание внесено 55 новых видов, 23 вида животных и 32 вида растений. Исключены из Красной книги 13 животных и 25 растений. Исключены насекомые, несколько видов птиц.