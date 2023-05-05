«Хороший шанс для реализации». Ребята из могилёвского военно-патриотического клуба «Дозор» дали клятву на верность
Новости Беларуси. Клятва на верность слову и долгу. Ее накануне великого праздника Дня Победы в знаковом месте дали члены могилевского военно-патриотического клуба «Дозор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитанники посетили музей истории Великой Отечественной войны.
Хранилище реликвий обязательно запомнится подлинными документами и предметами, каждый из которых – это напоминание о тяжелых временах фашистской оккупации, которые невозможно ни забыть, ни вычеркнуть из памяти.
В Зале Славы прозвучали слова клятвы – соблюдать Устав клуба, добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине – Республике Беларусь.
Артем Целовальник, учащийся 10 класса ГУО «Средняя школа № 2 г. Круглое»:
Этот клуб дает хороший шанс для реализации меня как мужчины, патриота, милиционера. Нас в клубе больше 30-ти человек, и наша команда очень сплоченная, мы все друг друга поддерживаем в трудных ситуациях.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Департамент охраны активно проводит воспитание молодежи. У нас 47 патриотических классов в стране. Это 1,2 тысячи учащихся, которых мы в том числе обучаем юридической дисциплине и правовой грамотности. Сегодня новый клуб, где состоит пока 30 учащихся, ну а самая важная наша дальнейшая задача – развивать данный клуб и приобщать молодежь к общему делу – обучению правовым дисциплинам, послушанию, законности и подготовке к службе.
Каждый участник клуба видит основной задачей защиту Родины и независимости, а также традиционных ценностей.