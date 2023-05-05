«Хороший шанс для реализации». Ребята из могилёвского военно-патриотического клуба «Дозор» дали клятву на верность

Новости Беларуси. Клятва на верность слову и долгу. Ее накануне великого праздника Дня Победы в знаковом месте дали члены могилевского военно-патриотического клуба «Дозор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитанники посетили музей истории Великой Отечественной войны.

Хранилище реликвий обязательно запомнится подлинными документами и предметами, каждый из которых – это напоминание о тяжелых временах фашистской оккупации, которые невозможно ни забыть, ни вычеркнуть из памяти.