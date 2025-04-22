В Департаменте охраны МВД состоялось открытие соревнования среди кинологов

Лобовая атака и служебный биатлон. Четвероногие милиционеры в деле. Лучшие служебные собаки Беларуси демонстрируют свои профессиональные качества на открытых соревнованиях Департамента охраны МВД по многоборью специалистов-кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 апреля команды успешно преодолели первые испытания. В состязаниях, которые проходят под Минском, принимают участие не только белорусские, но и российские специалисты. Так, на протяжении недели кинологи и их четвероногие товарищи будут демонстрировать свои лучшие навыки как в послушании, так и розыске людей на местности.

Трудно переоценить вклад служебно-розыскных собак в работе правоохранителей. Они вытаскивают людей из-под завалов, ищут взрывчатку, спасают тонущих и никогда не подводят хозяев. Кинологические подразделения вот уже более 100 лет являются неотъемлемой частью внутренних органов, а четвероногие напарники занимают достойное место в их рядах.