В Департаменте охраны МВД состоялось открытие соревнования среди кинологов
Лобовая атака и служебный биатлон. Четвероногие милиционеры в деле. Лучшие служебные собаки Беларуси демонстрируют свои профессиональные качества на открытых соревнованиях Департамента охраны МВД по многоборью специалистов-кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22 апреля команды успешно преодолели первые испытания. В состязаниях, которые проходят под Минском, принимают участие не только белорусские, но и российские специалисты. Так, на протяжении недели кинологи и их четвероногие товарищи будут демонстрировать свои лучшие навыки как в послушании, так и розыске людей на местности.
Трудно переоценить вклад служебно-розыскных собак в работе правоохранителей. Они вытаскивают людей из-под завалов, ищут взрывчатку, спасают тонущих и никогда не подводят хозяев. Кинологические подразделения вот уже более 100 лет являются неотъемлемой частью внутренних органов, а четвероногие напарники занимают достойное место в их рядах.
Следовая работа в полевых условиях, преодоление полосы препятствий, служебный биатлон – это лишь малая часть испытаний на соревновательной дистанции четвероногих правоохранителей. Впрочем, такие задачи для мохнатого патруля не в новинку. Ежедневно служебные собаки – на страже безопасности и порядка.
Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД:
Открытое соревнование и подготовленное положение об открытом соревновании – это практически направленная деятельность, с которой кинолог ежедневно в своей практической деятельности сталкивается при выполнении задач по охране общественного порядка, охране объектов, различных форм собственности. Этот уровень соревнований позволяет милиционеру-кинологу качественно готовиться ко всем этим практическим мероприятиям.
Алеся Иванова, корреспондент:
Лобовая атака – самый яркий и зрелищный этап этого соревновательного дня. Собаке нужно задержать условного преступника. При этом внимание животного так или иначе отвлекают, создавая дополнительные помехи. Например, холостые выстрелы. Все как в реальной жизни.
После того как собака словила «фигуранта», кинолог-милиционер имитирует его осмотр, а также побег преступника. Жюри оценивает выступление по нескольким критериям, в том числе состояние четвероного, его уверенность и послушание.
Подробности в видео.