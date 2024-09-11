Смотр-конкурс профмастерства: в Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показать умения и навыки предстоит в комбинированной милицейской эстафете, состоится экзамен по огневой подготовке, будет сдача нормативов по физической подготовке и преодоление кинологами полосы препятствий с задержанием условного преступника.

Андрей Рогов, младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Брестского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

В данных мероприятиях я участвую с 2019 года, поэтому уже такие состоявшиеся спортсмены, можно сказать, в этом мероприятии, в конкурсе профессионального мастерства. Ну, и мы нацелены на победу, у нас за плечами немало наград и побед, поэтому сегодня мы будем доказывать свое чемпионство.

Денис Самойлов, милиционер-кинолог группы задержания Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

В 2021 году мы заняли третье место в личном зачете. В 2023 году мы были четвертые, немного не хватило до третьего места. Но в этом году, думаю, займем не ниже первого.

В программе конкурса – все, с чем сотрудники Департамента охраны сталкиваются ежедневно, обеспечивая правопорядок в стране. Наблюдают за соревнованиями представители зарубежных делегаций: им интересен опыт белорусских коллег.