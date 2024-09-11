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В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД

11 сентября 2024 09:20
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Смотр-конкурс профмастерства: в Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД-2

Показать умения и навыки предстоит в комбинированной милицейской эстафете, состоится экзамен по огневой подготовке, будет сдача нормативов по физической подготовке и преодоление кинологами полосы препятствий с задержанием условного преступника.

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД-4

Андрей Рогов, младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Брестского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
В данных мероприятиях я участвую с 2019 года, поэтому уже такие состоявшиеся спортсмены, можно сказать, в этом мероприятии, в конкурсе профессионального мастерства. Ну, и мы нацелены на победу, у нас за плечами немало наград и побед, поэтому сегодня мы будем доказывать свое чемпионство.

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД-6

Денис Самойлов, милиционер-кинолог группы задержания Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:
В 2021 году мы заняли третье место в личном зачете. В 2023 году мы были четвертые, немного не хватило до третьего места. Но в этом году, думаю, займем не ниже первого.

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД-8

В программе конкурса – все, с чем сотрудники Департамента охраны сталкиваются ежедневно, обеспечивая правопорядок в стране. Наблюдают за соревнованиями представители зарубежных делегаций: им интересен опыт белорусских коллег.

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД-10

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Беларусь – это действительно островок безопасности в мире, и сегодня все страны постсоветского пространства и Азии, они желают побывать на нашем конкурсе и посмотреть уровень нашей профессиональной подготовки. Сегодня 8 представителей стран СНГ присутствуют на нашем мероприятии для того, чтобы перенять опыт Государственной службы охраны, Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Конкурс продолжается до 13 сентября. Команда-победитель всех этапов получит главный приз – служебный автомобиль.

# Александр Шепелев # Департамент охраны МВД Республики Беларусь # Конкурс

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