Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу
Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Какие вопросы теперь можно решать быстрее – на примере
Кирилл Казаков, СТВ:
К вам пришли с решением какого-то вопроса. Вы понимаете, что его можно сейчас со времени вступления указа можно решить быстрее. Какой пример, чтобы вот мы понимали?
Светлана Сенько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К примеру, если коснемся, например, аварийного здания какого-то, благодаря нормам указа теперь есть возможность более быстро решить этот вопрос. То есть если он капитального строения, аварийное здание, можно будет без разработки проектно-сметной документации в более сжатые сроки снести этот объект. И, конечно, меньше времени уйдет на проведение каких-то процедур, которые были раньше и затягивали где-то временные рамки.
Государство должно вмешиваться в частный бизнес? Мнение председателя Белыничского райисполкома.
Новые полномочия способствуют коррупции? Или нет? Мнение
Алена Сырова, СТВ:
А не породит ли это коррупцию?
Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райсполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Абсолютно нет. Потому что есть мера ответственности за те же самые предписания, которые есть, если человек понимает, что он законодательно прав. Где-то с юристами посоветовался или вообще банальный пример, чтобы, ну, председатель исполкома в попыхах где-то или там сгоряча жахнул шашкой. Обращайся в областной исполнительный комитет – высшестоящую организацию. Если предрик не прав – отменили. Система сдержек и противовесов.
Кирилл Казаков:
Ну, собственно говоря, есть же еще одна история. Мы когда говорим о том, что у главы района появилась больше полномочий, там есть такая история, что полномочий больше еще и у исполкома. То есть исполком – сам по себе это коллегиальный орган.
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
Вот это как работает. Понимаете, какое бы решение мы ни принимали – это не то, что там единоначально ты принимаешь какое-то решение, нет. Ты вызываешь всех специалистов, и, соответственно, вместе где-то на исполкоме, где-то быстренько на планерках все равно считаешь и изучаешь с разных сторон, и потом по итогу принимаешь решение. То есть, да, председатель исполкома находится во главе угла, но зачастую решения принимаются коллегиально.
Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента.
Как скажется на идеологической работе изменение полномочий местной власти?
Кирилл Казаков:
Этот указ еще даст больше, скажем так, развяжет руки руководителям с точки зрения идеологического влияния на любое предприятие. Опять же, приведу пример столицы. В связи с тем, что здесь очень много крупных частных предприятий, мне два года назад пришлось однажды разговаривать с руководителем одной из компаний. И сейчас как бы ситуация решилась, слава богу, положительно. Но тогда был такой вопрос, значит, если хотите, чтобы общественное объединение, например, «Белая Русь», тогда еще не партия, а организация, БРСМ, кто угодно каким-то образом заинтересовал работников этого предприятия, станьте перед проходной и агитируйте. А внутрь не заходите. Но я знаю, что сейчас все иначе. У нас же, помните, и в «Макдональдсе» профсоюз появился. Но сейчас я так понимаю, что это развязывает руки руководителям.
Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Говоря об идеологии, мы должны понимать, что самый главный идеолог на любом предприятии, организации, независимо от формы собственности, это сам руководитель и есть. И когда вы свой пример приводили, это тоже идеология руководителя, что у себя за территорией я что хочу, то и ворочу. Представитель частной структуры нам говорил, что есть люди, которые хотят самореализоваться в том числе и в своем бизнесе. И их не один и не два человека, а значительно больше в районе. И это тоже как бы общественная организация среди частных предпринимателей, если говорить очень обще и по-простому. Я думаю, что и руководитель района заинтересован, чтобы именно посыл, который есть от предпринимательского звена, как уровня общественности, то есть сколько их там, 10, 15, 20, что необходимо сделать. Институты гражданского общества, которые есть в районе – «Белая Русь», ветеранская организация, союз женщин, БРСМ – они должны именно людям рассказать, то есть быть связующим звеном.
Роль руководителя района и его вертикали заключается в том, чтобы эти структуры объединить и работать на созидание того региона, района, города, которым он руководит. То есть всем вместе нужно решать те вопросы, которые есть. А какие возможности? Где-то по этому указу, где-то по другому, другой нормативной правовой базе. Мы же знаем поговорку: не знаешь, как сделать – сделай по закону. Но очень важны еще вопросы, которые не только в нормативных правовых актах прописаны, но и вопросы правоприменения правильно перекладывать на землю. Поэтому идеология здесь ключевую роль играет.
Один район – один проект. Как указ поможет в реализации этой инициативы?
Кирилл Казаков:
Вопрос из чата трансляции: в сюжете СТВ показали план застройки из кабинета председателя. Мол, появится своеобразная парковая площадь, ландшафтный дизайн, много зелени. Где это будет в Волковыске?
Дмитрий Захарчук:
Ну, это в процессе съемки зацепили рабочий стол. Там, где лежат чертежи будущие, которые планируем реализовать в этом году. Где много зелени и парковая зона – есть за зданием ЗАГСа, где будем проводить мы текущий ремонт. Ну и пустырь. На месте пустыря будет парковая зона.
Алена Сырова:
Для того, чтобы эту парковую зону, чтобы она, в принципе, появилась, вам раньше нужно было это с кем-то согласовывать?
Дмитрий Захарчук:
Нет. Все, в общем-то, как было, так и осталось в этом контексте.
Кирилл Казаков:
Можно я по теме экономики немножко продолжу? Вот эту знаменитую историю с одним проектом в одном районе. Что этот указ дает именно реализации этой программы?
Дмитрий Захарчук:
Свободные остатки те же самые. Когда реализуешь проект, в любом случае создаются новые рабочие места, дополнительное поступление собственных налогов. Ну, налог на прибыль – раз, подоходный налог, налог на землю и так далее, согласно классификатору. Поэтому чем больше инициативы со стороны председателя исполкома, тем больше свободных остатков можешь потом реинвестировать. В первую очередь, я думаю, что коллеги поддержат, у каждого из регионов есть много закоренелых проблем, которые необходимо решать. И решать при достаточно серьезном финансировании.
Делать от души – пример объединения для благоустройства назвал предприниматель
Валентин Бутковский, предприниматель г. Лельчицы:
Я приведу маленький пример: в прошлом году по инициативе председателя к празднику города «заставили» все организации сделать скамейки. Красивенькие скамеечки. И вот самое главное сегодня – создать ту атмосферу, чтобы, вот как по этим скамейкам, люди сделали – кто-то через какое-то негодование, все остальное – но в итоге люди хотели еще делать эти скамейки. Когда люди начинают от души это делать, вот это самый главный успех.
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