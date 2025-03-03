Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы. Какие вопросы теперь можно решать быстрее – на примере

Кирилл Казаков, СТВ:

К вам пришли с решением какого-то вопроса. Вы понимаете, что его можно сейчас со времени вступления указа можно решить быстрее. Какой пример, чтобы вот мы понимали? Светлана Сенько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К примеру, если коснемся, например, аварийного здания какого-то, благодаря нормам указа теперь есть возможность более быстро решить этот вопрос. То есть если он капитального строения, аварийное здание, можно будет без разработки проектно-сметной документации в более сжатые сроки снести этот объект. И, конечно, меньше времени уйдет на проведение каких-то процедур, которые были раньше и затягивали где-то временные рамки. Государство должно вмешиваться в частный бизнес? Мнение председателя Белыничского райисполкома. Новые полномочия способствуют коррупции? Или нет? Мнение

Алена Сырова, СТВ:

А не породит ли это коррупцию? Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райсполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Абсолютно нет. Потому что есть мера ответственности за те же самые предписания, которые есть, если человек понимает, что он законодательно прав. Где-то с юристами посоветовался или вообще банальный пример, чтобы, ну, председатель исполкома в попыхах где-то или там сгоряча жахнул шашкой. Обращайся в областной исполнительный комитет – высшестоящую организацию. Если предрик не прав – отменили. Система сдержек и противовесов. Кирилл Казаков:

Ну, собственно говоря, есть же еще одна история. Мы когда говорим о том, что у главы района появилась больше полномочий, там есть такая история, что полномочий больше еще и у исполкома. То есть исполком – сам по себе это коллегиальный орган.

Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:

Вот это как работает. Понимаете, какое бы решение мы ни принимали – это не то, что там единоначально ты принимаешь какое-то решение, нет. Ты вызываешь всех специалистов, и, соответственно, вместе где-то на исполкоме, где-то быстренько на планерках все равно считаешь и изучаешь с разных сторон, и потом по итогу принимаешь решение. То есть, да, председатель исполкома находится во главе угла, но зачастую решения принимаются коллегиально. Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента. Как скажется на идеологической работе изменение полномочий местной власти?

Кирилл Казаков:

Этот указ еще даст больше, скажем так, развяжет руки руководителям с точки зрения идеологического влияния на любое предприятие. Опять же, приведу пример столицы. В связи с тем, что здесь очень много крупных частных предприятий, мне два года назад пришлось однажды разговаривать с руководителем одной из компаний. И сейчас как бы ситуация решилась, слава богу, положительно. Но тогда был такой вопрос, значит, если хотите, чтобы общественное объединение, например, «Белая Русь», тогда еще не партия, а организация, БРСМ, кто угодно каким-то образом заинтересовал работников этого предприятия, станьте перед проходной и агитируйте. А внутрь не заходите. Но я знаю, что сейчас все иначе. У нас же, помните, и в «Макдональдсе» профсоюз появился. Но сейчас я так понимаю, что это развязывает руки руководителям. Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Говоря об идеологии, мы должны понимать, что самый главный идеолог на любом предприятии, организации, независимо от формы собственности, это сам руководитель и есть. И когда вы свой пример приводили, это тоже идеология руководителя, что у себя за территорией я что хочу, то и ворочу. Представитель частной структуры нам говорил, что есть люди, которые хотят самореализоваться в том числе и в своем бизнесе. И их не один и не два человека, а значительно больше в районе. И это тоже как бы общественная организация среди частных предпринимателей, если говорить очень обще и по-простому. Я думаю, что и руководитель района заинтересован, чтобы именно посыл, который есть от предпринимательского звена, как уровня общественности, то есть сколько их там, 10, 15, 20, что необходимо сделать. Институты гражданского общества, которые есть в районе – «Белая Русь», ветеранская организация, союз женщин, БРСМ – они должны именно людям рассказать, то есть быть связующим звеном. Роль руководителя района и его вертикали заключается в том, чтобы эти структуры объединить и работать на созидание того региона, района, города, которым он руководит. То есть всем вместе нужно решать те вопросы, которые есть. А какие возможности? Где-то по этому указу, где-то по другому, другой нормативной правовой базе. Мы же знаем поговорку: не знаешь, как сделать – сделай по закону. Но очень важны еще вопросы, которые не только в нормативных правовых актах прописаны, но и вопросы правоприменения правильно перекладывать на землю. Поэтому идеология здесь ключевую роль играет. Один район – один проект. Как указ поможет в реализации этой инициативы?