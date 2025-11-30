Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Оман. Во время пребывания Александра Лукашенко в этой стране запланированы переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие двух стран в последнее время значительно активизировалось, в том числе благодаря состоявшемуся ранее обмену визитами. Нынешний приезд Президента Беларуси в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах.

Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

ОМАН выступает серьезным инвестиционным партнером Республики Беларусь. И те договоренности по строительству предприятия лесопереработки, которые у нас есть, они требуют обсуждения конкретики. Это один момент.

Второй момент – это то, что у нас торгово-экономическое сотрудничество серьезное с Оманом в плане того, что несколько свободных экономических зон есть в Омане. И мы рассматривали возможность создания там, в том числе в первую очередь хабов по реализации белорусской техники, промышленной техники. И также рассматривали возможность создания сборочных предприятий в Омане с той целью, чтобы на весь регион Персидского залива можно было реализовывать эту продукцию. Весомые, конечно, заделы у нас, в том числе и в туристической сфере.

Беларусь и Оман заключили соглашение о взаимной отмене виз. Межправительственное соглашение было в пакете документов, текстами которых стороны обменялись в присутствии лидеров двух стран по итогам переговоров, которые прошли в октябре 2025 года в Минске. Тогда же было заявлено, что Оман выделяет Беларуси землю под создание туристического кластера.