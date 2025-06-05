Дьяченко: Беларусь и Китай вместе смотрят в будущее и работают в целях защиты интересов наших народов

Технологическая модернизация, интенсификация двусторонних отношений во всех сферах, поддержка на международном уровне. В экспертном сообществе продолжают обсуждать визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику, который завершился 4 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, он продлился три дня и имел исключительный формат. Как отмечают аналитики, Беларусь в ближайшее время совершит большой технологический прорыв и Китай окажет в этом беспрецедентную помощь.

Так, одной из ключевых тем в общении лидеров, которое длилось 2,5 часа, стал вопрос технологической модернизации и углубление кооперации. В Китае обновление промышленных площадей идет быстрыми темпами, с 2023-го к этому процессу подключена и Беларусь. И речь здесь не только о новых технологиях в традиционных направлениях, таких как машиностроение. Телекоммуникации, космос, логистика, искусственный интеллект – наукоемкие отрасли в приоритете.

Александр Маркевич, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Этот год является совместным Годом науки и технологического развития. А ближайшие два года у нас определены как годы, соответственно, промышленной кооперации. Это скажется на улучшении качества жизни белорусов – Авдонин про визит Президента в КНР. Подробности здесь.

Возвращаясь к формату визита, он был уникальным, прошел в семейном кругу. Си Цзиньпин впервые принимал Александра Лукашенко в своем доме, резиденции Чжуннаньхай. О встрече лидеров Беларуси и Китая зарубежная пресса начала писать еще накануне. Западные СМИ – в сдержанной манере, избегая акцентов на семейном формате. Без внимания переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, конечно, не осталось и в прессе самой Поднебесной.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дружеский или семейный формат общения глав наших государств говорит об очень высоком уровне доверия друг другу, о том, что сегодня между главами наших государств не существует закрытых тем для обсуждения. И, конечно, этот конфуцианский церемониал, который был соблюден в Китайской Народной Республике, и знаки высокого уважения к главе нашего государства свидетельствуют всему миру о том, что между нашими странами действительно достигнут высокий уровень стратегического партнерства. Это знак всем, что Беларусь и Китай вместе смотрят в будущее и работают в целях защиты интересов наших народов. Отношения лидеров во многом определяют и двустороннюю повестку, потому удивляться скорости развития белорусско-китайских отношений не приходится. Так, часть нашей делегации из Пекина все еще не вернулась в Минск. Профильные специалисты продолжили работу, что называется, по горячим следам.