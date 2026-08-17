Там учат управлять беспилотниками! Рассказываем, как создавался военно-патриотический клуб «Сириус»

Екатерина Забенько, ведущая: «Сириус» уже на сегодняшний день у всех на слуху, потому что вы одними из первых в столице внедрили беспилотные технологии в программу военно-патриотического клуба, таким образом превратив школьные классы в технические лаборатории. Насколько сложно вам было запустить этот тренд, в том числе с технической точки зрения?

Говорят, небо слабых не принимает, но как рождается этот стальной характер? Как детское увлечение и кружки авиамоделирования становятся мостом в большую государственную авиацию? Почему именно в этом году суверенная летная школа Беларуси совершила настоящий исторический прорыв? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Светлана Пашкова, директор школы № 64 г. Минска:

Сказать, что нам было легко, наверное, будет неправильно. Работа началась с 2023 года, с открытия музея, который мы назвали «Беларусь на переломе эпох: хроника современности», где как раз таки и показано становление суверенной Республики Беларусь. Когда мы собирали материалы для музея, там представлено и становление президентской республики, и система национальной безопасности, и развитие экономики, социальная политика, в конце концов мы подошли к космосу. Когда мы открывали клуб, появилась такая идея, а не открыть ли нам еще один клуб, куда будут ходить ребята, которым как раз таки очень интересно изучать и космос, и авиацию.

Мы подумали, что самое интересное направление – это для детей будет управление беспилотными летательными аппаратами. Авиационное управление по развитию и применению беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил согласилось, что не открыть ли. Мы заключили договор с компанией «Пеленг». «Пеленг» как раз таки и создает беспилотные летательные аппараты, спутники, они оказали нам поддержку. Мы собрали группу творческую. Компания «Пеленг» предложила нам установить в кабинете несколько компьютеров. Авиационное управление запрограммировало соответствующие программы. Мы начали на симуляторах отрабатывать управление дронами. Параллельно, конечно же, картография, тактическая медицина, аэродинамика. Это было для учащихся старших классов понятно. Малышам больше была интересна игровая программа.