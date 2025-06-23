«Из низов надо выращивать!» Завкафедрой Академии управления ответил, где брать идеологов

Национальная идея – какая она у белорусов? Зачем стране идеология? И в чем сила президентской Директивы № 12? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить главные для Беларуси смыслы.

Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Если у человека есть авторитет, он тогда сможет быть и идеологом. Даже который вырос из трудового коллектива, если у него есть авторитет. Вы задали вопрос заму по идеологии МЗКТ: были ли спикеры, которые приходили и пузыри пускали? Были. Но нормальный зам, я думаю, был человек авторитетный, который либо потом, либо в ходе этого сказал: мужики, пошли работать! И люди за ним пойдут. Это и есть идеолог. Поэтому из низов надо выращивать.

Александр Маркевич:

Конечно, хорошо – у нас обучаются в Академии управления представители вашего завода, замруководителей цеха. И это ребята, которые знают, как гайки крутить, как серьезная продукция выпускается, но они убеждать людей могут, и они учатся этому, и они активность на семинарах проявляют.

Вот конкретно – замруководителя цеха учится у нас в Академии управления. Парень с мозолистыми руками, но хочет учиться. И на семинарах один из самых активных, на каждом семинаре выступает. Из низов надо выращивать.