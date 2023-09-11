Александр Маркевич: история Польши показывает, что они могут увеличивать территорию только путём захвата

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу « По существу » развернется дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:

Александр Иванович, расскажите, на законодательном либо просто на государственном уровне сейчас возможно работать с польским истеблишментом? Либо же там вообще нет никакой силы, скажем так, с которым можно было бы вести нормальные рациональные переговоры?

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дело в том, что здесь правильно было сказано о том, что польские национальные интересы никого не волнуют. И польский истеблишмент в том числе. У них нет своей суверенности, чтобы ее реализовывать, но пробовать надо. Вся история Польши показывает, что они только путем захватнических войн могут приращивать территорию. Это было и в 1920-х годах и не только с Советской Россией, но они воевали и с Чехословакией, и с частью других территорий. И поэтому при дележке на Мюнхенском сговоре тоже, но стучаться нам надо, потому что только правдой мы можем именно народное единство сделать настоящим единством.

Алена Сырова, СТВ:

А как вы думаете, есть у них это единство? Или то, что сейчас с ними происходит это результат как раз таки того, что внутри нет этого стержня?