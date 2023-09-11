Александр Маркевич: история Польши показывает, что они могут увеличивать территорию только путём захвата

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Александр Иванович, расскажите, на законодательном либо просто на государственном уровне сейчас возможно работать с польским истеблишментом? Либо же там вообще нет никакой силы, скажем так, с которым можно было бы вести нормальные рациональные переговоры?
Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дело в том, что здесь правильно было сказано о том, что польские национальные интересы никого не волнуют. И польский истеблишмент в том числе. У них нет своей суверенности, чтобы ее реализовывать, но пробовать надо. Вся история Польши показывает, что они только путем захватнических войн могут приращивать территорию. Это было и в 1920-х годах и не только с Советской Россией, но они воевали и с Чехословакией, и с частью других территорий. И поэтому при дележке на Мюнхенском сговоре тоже, но стучаться нам надо, потому что только правдой мы можем именно народное единство сделать настоящим единством.
Алена Сырова, СТВ:
А как вы думаете, есть у них это единство? Или то, что сейчас с ними происходит это результат как раз таки того, что внутри нет этого стержня?
Александр Маркевич:
Они единство это пытаются создать, но какая политика была в Польше до 1939 года? Это политика этноцида – Польша для поляков. Хотя первоначально они шли под лозунгами: «За нашу и вашу свободу!» В том числе и из Беларуси шли и при царизме, во время Первой мировой войны, когда Версальский договор решался. Но потом в 1926 году у них был чистый военный переворот Пилсудского. И потом чисто ставка на военную силу, поэтому нам надо быть, в первую очередь, сильными для того, чтобы мы могли быть сильными и разговаривать с Польшей.
Кирилл Казаков:
Послушайте, Пилсудский демократ, а Сталин диктатор, хотя Сталин фактически в 1939 году нашу страну и объединил.
Александр Маркевич:
Поэтому когда мы будем укреплять свою национальную безопасность, а она из многих сфер состоит. Если мы будем сильными, тогда и Польша вынуждена будет с нами разговаривать.
Читайте также:
Политолог: СВО – это не захват территорий, а отстаивание чести России
Богодель: сегодня у Литвы самое ущербное геополитическое и геостратегическое положение в регионе
Заместитель начальника факультета Генштаба: «XX век – это век белорусов»