Прямой эфир

ГАИ Беларуси усилит контроль за грузоперевозками

17 августа 2026 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 24 августа в зоне повышенного внимания инспекторов будут размещение и состояние грузов, а также использование защитных тентов.

ГАИ Беларуси усилит контроль за грузоперевозками-2

Андрей Гаркуша, вриод начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:
При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного и не имеющего соответствующих разрешений транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.

В ГАИ призывают строго соблюдать правила перевозки грузов, а также установленный скоростной режим.

# ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Польши предупреждают о рисках масштабного неурожая
17 августа 2026 10:42

Аграрии Польши предупреждают о рисках масштабного неурожая

Тела четырех погибших в ДТП в Грузии граждан Беларуси доставлены в Минск
17 августа 2026 10:40

Тела четырех погибших в ДТП в Грузии граждан Беларуси доставлены в Минск

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве
17 августа 2026 10:38

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве