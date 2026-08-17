ГАИ Беларуси усилит контроль за грузоперевозками

По 24 августа в зоне повышенного внимания инспекторов будут размещение и состояние грузов, а также использование защитных тентов.

Госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гаркуша, вриод начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного и не имеющего соответствующих разрешений транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.

В ГАИ призывают строго соблюдать правила перевозки грузов, а также установленный скоростной режим.