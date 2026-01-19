Трамп в личном обращении к Лукашенко предложил Беларуси стать учредителем Совета мира. Мнения экспертов

Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердили в МИД. Предложение стать учредителем новой международной организации было направлено Александру Лукашенко в личном обращении Дональда Трампа. Варанков: Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Подробности здесь.

Создание Совета мира входит в мирный план Трампа по Газе. Как отмечают эксперты, США в данном контексте движутся довольно быстрыми темпами: прежде проблемы, подпитывающие конфликт, только копились, причем десятилетиями. Александр Лукашенко также неоднократно положительно оценивал действия руководителя Белого дома. Темы войн и их прекращения, в том числе на Ближнем Востоке, были в повестке и неоднократных переговоров между белорусской и американской сторонами.

Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Конфликт в Газе является одним из огромных плюсов и достижений американской политики. И то, что роль Беларуси в этом плане подчеркивается именно этим приглашением – это всем очевидно. С другой стороны, это создает дополнительные возможности для Республики Беларусь. Как для повышения нашего авторитета на международной арене именно в регулировании глобальных вопросов и создает возможности для развития нашей экономики, экспорта, укрепления отношений, которые на межличностном уровне складываются. Политика Дональда Трампа остается противоречивой, но прямолинейной. Так или иначе, отмечают эксперты, без США сегодня вряд ли возможно разрешить какой-либо из конфликтов. Об этом прежде говорил и Александр Лукашенко в контексте Минских соглашений. Напомним, тогда США как посредник в переговорах не участвовал, и страны Евросоюза использовали договоренности в качестве отсрочки для перевооружения Украины. Рачков: миролюбивую внешнюю политику Беларуси положительно оценивают в мире.