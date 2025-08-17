Этим звонком Трамп подчеркнул, что есть возможность возобновления отношений между Беларусью и США во всех сферах – Маркевич

Беларусь имеет большой миротворческий потенциал в контексте украинского кризиса. И телефонный звонок Александру Лукашенко от американского лидера демонстрирует, что в США это понимают. Эксперты продолжают анализировать прошедший на Аляске саммит, акцентируя внимание, что предшествовал ему разговор Дональда Трампа с нашим Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики отмечают: сегодня мы видим реальные шаги руководителя Белого дома, стремящегося реализовать свои предвыборные обещания. В том числе, завершить конфликт в Украине. И в этом вопросе ему нужны единомышленники, которые обладают реальным авторитетом и глубинным пониманием первопричин кризиса. Напомним, Александр Лукашенко в интервью американскому изданию отмечал, что Дональду Трампу было бы полезно обсудить региональную повестку с ним. Сегодня очевидно, что этот посыл американский лидер услышал и прислушался.

Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси: На мой взгляд, какая цель была? С одной стороны, это была все-таки оценка роли Беларуси в урегулировании и украинского кризиса. И той роли, которая наша страна и лично Президент нашего государства играет в стабилизации ситуации на европейском континенте. Второй момент, это то, что этим звонком Трамп подчеркнул, что есть возможность именно возобновления и укрепления отношений между Беларусью и Соединенными Штатами Америки во всех сферах. Роль Беларуси, она всегда оставалась последовательной, и мы прилагали усилия и риторические, и, конечно, в практической роли, связанные с тем, чтобы способствовать урегулированию украинского конфликта. В целом роль Беларуси, она однозначно будет повышаться, и в целом и урегулирование украинского кризиса, и именно в вопросах глобальной повестки, та, которая разворачивается не только на европейском континенте, но и в целом в мировом масштабе.

Переговоры на Аляске остудили пыл стран Евросоюза. Достичь единства и принять общее заявление лидерам не удалось. Многие заняли выжидательную позицию. Солидарны с ними и белорусские беглые, которым перестали подыгрывать в политическом спектакле. Тон телефонного разговора Александра Лукашенко и Дональда Трампа, а также тот факт, что президент США принял приглашение посетить Минск, свидетельствует о возможных шагах в нормализации отношений двустороннего трека. Впрочем, как отмечают эксперты, эйфории мы не испытываем, прекрасно понимая, что собой представляет Америка. За океаном все еще достаточное количество игроков, заинтересованных как в продолжении украинского конфликта, так и в ужесточении санкций.

В свою очередь Беларусь придерживается политики: диалог и сотрудничество со всеми, но на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды. Напомним, об этом Александр Лукашенко также говорил в интервью американскому изданию Time. Оно продолжает набирать просмотры, многие именно в разговоре с журналистом Саймоном Шустером ищут правдивые ответы на вопросы, касающиеся Украины. Несколько цифр: на YouTube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций интервью нашего Президента набрало суммарно уже свыше 14 миллионов просмотров. И еще полтора миллиона в TikTok.