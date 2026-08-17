В Минске умер мужчина от передозировки метадоном. Возбуждено уголовное дело – СК

В ходе следственных мероприятий было установлено, что в июне текущего года потерпевшая, вернувшись с рабочего места, обнаружила своего супруга лежащим на полу без сознания, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.



В непосредственной близости от тела находилась шприцевая игла с остатками неизвестного вещества. Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи; однако, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь пострадавшего не удалось.



По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти мужчины признано острое отравление метадоном.



Установлено, что накануне инцидента погибший совершил поездку на такси в лесной массив. На следующий день он был обнаружен без сознания.