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Президент подчеркнул, что Беларусь готова к восстановлению отношений с США и ЕС – Маркевич

10 августа 2025 10:36
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Экспертное сообщество продолжает обсуждать интервью Александра Лукашенко журналу Time, называя его фундаментальным. В первую очередь для западной аудитории, которая мало понимает особенности нашего региона ввиду того, что риторика СМИ США практически не отличается от риторики европейских массмедиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент подчеркнул, что Беларусь готова к восстановлению отношений с США и ЕС – Маркевич -2

Получилось ли развеять мифы о Беларуси соагрессоре, последней диктатуре – другой вопрос. Александр Лукашенко был так же откровенен в беседе с Саймоном Шустером, как с любым другим журналистом. Однако на страницах Time вышел обрубок по следам более, чем двухчасового разговора Президента с интервьюером, причем в уже знакомом враждебном тоне – что по отношению к фигуре белорусского лидера, что по отношению к Трампу.  

Лукашенко в интервью журналу Тime рассказал, как относится Россия к активизации диалога между Беларусью и США.

Президент подчеркнул, что Беларусь готова к восстановлению отношений с США и ЕС – Маркевич -4

Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Очень важный момент, который прозвучал в ходе интервью, заключается в том, что мы заинтересованы в восстановлении отношений, в том числе и с государствами Европейского Союза, в восстановлении прочных, взаимовыгодных, партнерских отношений с Соединенными Штатами Америки, и Беларусь всегда открыта для таких контактов. И Президент непосредственно подчеркнул, что мы готовы разговаривать с любыми партнерами.

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# Международная политика # Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко # Александр Маркевич

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