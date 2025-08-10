Президент подчеркнул, что Беларусь готова к восстановлению отношений с США и ЕС – Маркевич

Экспертное сообщество продолжает обсуждать интервью Александра Лукашенко журналу Time, называя его фундаментальным. В первую очередь для западной аудитории, которая мало понимает особенности нашего региона ввиду того, что риторика СМИ США практически не отличается от риторики европейских массмедиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получилось ли развеять мифы о Беларуси соагрессоре, последней диктатуре – другой вопрос. Александр Лукашенко был так же откровенен в беседе с Саймоном Шустером, как с любым другим журналистом. Однако на страницах Time вышел обрубок по следам более, чем двухчасового разговора Президента с интервьюером, причем в уже знакомом враждебном тоне – что по отношению к фигуре белорусского лидера, что по отношению к Трампу. Лукашенко в интервью журналу Тime рассказал, как относится Россия к активизации диалога между Беларусью и США.