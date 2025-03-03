Нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность – Александр Маркевич
Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Я думаю, что это не только запрос Президента и требования Президента, но и общественный запрос на то, чтобы государственное управление у нас было эффективным. А для того чтобы оно было эффективным, его нужно и приземлить. Потому что мы осуществили совершенствование политической системы, внесли изменения в Конституцию, в десятки законов, можно даже сказать, и в сотни.
Соответственно, провели избирательный цикл, и единый день голосования, и выборы Президента, а теперь нужно приземлять именно те вопросы, которые идут от жизни, приземлять на региональное развитие. То есть нужно, чтобы люди увидели эффективную власть, непосредственно связанную с их жизнью в регионах – в городах, поселках, населенных пунктах, агрогородках и деревнях.
Александр Маркевич:
На мой взгляд, вот почему и немало нормативных актов принято, в том числе и Указ Президента по расширению полномочий именно руководителей базового уровня – райисполкомы, горисполкомы. И объявления того, что у нас теперь Год благоустройства, пятилетка качества – это должно спуститься и на региональный уровень. И это уже делается.
Но очень важный момент – это именно чтобы были квалифицированные кадры управленцев. И кадры не только руководителей, а именно команд руководителей. И может быть, чтобы команда были не одна, а с запасом. Мы знаем, что в спорте иногда длинная скамейка запасных определяет успех. Сегодня присутствуют руководители регионального уровня из различных регионов страны, из областей, из районов. Они, я думаю, понимают лучше меня о том, что им нужна команда. Поэтому нам нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность.