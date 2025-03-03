Нужно приземлять государственное управление и повышать его эффективность – Александр Маркевич

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я думаю, что это не только запрос Президента и требования Президента, но и общественный запрос на то, чтобы государственное управление у нас было эффективным. А для того чтобы оно было эффективным, его нужно и приземлить. Потому что мы осуществили совершенствование политической системы, внесли изменения в Конституцию, в десятки законов, можно даже сказать, и в сотни. Соответственно, провели избирательный цикл, и единый день голосования, и выборы Президента, а теперь нужно приземлять именно те вопросы, которые идут от жизни, приземлять на региональное развитие. То есть нужно, чтобы люди увидели эффективную власть, непосредственно связанную с их жизнью в регионах – в городах, поселках, населенных пунктах, агрогородках и деревнях.