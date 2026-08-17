Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в 1/16 турнира в Цинциннати. В дуэли второго круга лидер мирового рейтинга встречалась с оппоненткой из Австралии Талией Гибсон, которая занимает 65‑ю позицию планетарного топа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска выглядела увереннее на старте поединка и оставила за собой первый сет – 6:2. Во втором отрезке борьба накалилась, исход партии решился на тай‑брейке в пользу землячки – 7:2. Соболенко 13 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк‑поинтов. Следующей соперницей соотечественницы станет представительница Китая Синьюй Ван.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Я чувствовала себя великолепно. Было невероятно сыграть свой первый матч перед такой публикой, и я так рада, что смогла завершить матч в двух сетах, потому что иначе я не знаю, как бы я смогла так долго оставаться в форме в этой безумной жаре. Финал поединка был сложным. Она показала действительно сильный уровень. В последнем гейме у меня совсем пропала энергия, это было очень неприятно. Но я рада, что сохранила спокойствие и смогла показать действительно отличный теннис на тай-брейке.

Два года назад Арина Соболенко становилась победительницей «Цинциннати Оупен», а в прошлом сезоне остановилась на четвертьфинальной стадии. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко дважды выигрывала эти соревнования.