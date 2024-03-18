Александр Лукашенко подписал Указ о присвоении госнаград депутатам и сенаторам

За плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства и парламентаризма государственных наград удостоены депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ Президент Беларуси подписал сегодня, 18 марта. Так, ордена Отечества I степени удостоен председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Маркевич – ордена Почета.

В числе обладателей медали «За трудовые заслуги» 10 человек. Есть в списке и те, кто получит медаль «За безупречную службу». Ряд парламентариев удостоен почетных званий за достижения в профессиональной сфере.