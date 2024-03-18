Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал Указ о присвоении госнаград депутатам и сенаторам

18 марта 2024 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства и парламентаризма государственных наград удостоены депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал Указ о присвоении госнаград депутатам и сенаторам-1

Соответствующий указ Президент Беларуси подписал сегодня, 18 марта. Так, ордена Отечества I степени удостоен председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Маркевич – ордена Почета.

В числе обладателей медали «За трудовые заслуги» 10 человек. Есть в списке и те, кто получит медаль «За безупречную службу». Ряд парламентариев удостоен почетных званий за достижения в профессиональной сфере.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Александр Маркевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?
18 марта 2024 16:39

«Комплексный подход». Как благоустроят дворовые территории Минска?

Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов
18 марта 2024 16:28

Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?
18 марта 2024 14:58

Финские лепешки с соусом и красной рыбой. Как приготовить?

«Дорогами памяти». Председатель Белорусского детского фонда рассказала о патриотическом проекте
18 марта 2024 14:37

«Дорогами памяти». Председатель Белорусского детского фонда рассказала о патриотическом проекте

К середине апреля будет пофамильно известен состав делегатов ВНС – Головченко
18 марта 2024 14:14

К середине апреля будет пофамильно известен состав делегатов ВНС – Головченко

«Что делать? Бежать!» Психолог объяснил, как понять, что перед вами абьюзер
18 марта 2024 13:53

«Что делать? Бежать!» Психолог объяснил, как понять, что перед вами абьюзер

Пыталась сбежать из немецкого плена и была освобождена русскими разведчиками! «Незабытые истории»
18 марта 2024 13:49

Пыталась сбежать из немецкого плена и была освобождена русскими разведчиками! «Незабытые истории»

Устранил 17 разрывов телефонной линии под огнём противника, воевал в рядах Красной армии. «Незабытые истории»
18 марта 2024 13:44

Устранил 17 разрывов телефонной линии под огнём противника, воевал в рядах Красной армии. «Незабытые истории»

«Брестмаш» выпустил автомобиль для МЧС
18 марта 2024 13:40

«Брестмаш» выпустил автомобиль для МЧС

Помогала партизанам, а потом ее расстреляли с новорожденной дочерью. «Незабытые истории»
18 марта 2024 13:40

Помогала партизанам, а потом ее расстреляли с новорожденной дочерью. «Незабытые истории»

В Беларуси проходит Неделя финансовой грамотности
18 марта 2024 12:19

В Беларуси проходит Неделя финансовой грамотности

В Верховном Суде огласили приговор по делу Катрюка
18 марта 2024 11:15

В Верховном Суде огласили приговор по делу Катрюка